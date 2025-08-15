¿Qué dijo Iker Casillas tras las afirmaciones de la colombiana que asegura que él está obsesionado?

El exfutbolista Iker Casillas volvió a ser tendencia luego de que una joven colombiana asegurara que él continúa contactándola, aunque él ha negado que exista un vínculo sentimental entre ambos.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express del Canal RCN

¿Qué dijo Juliana Pantoja sobre Iker Casillas?

Juliana Pantoja, de 26 años, aseguró en una entrevista que bloqueó a Iker Casillas tras convivir con él en Cartagena. La joven, que había publicado en TikTok videos junto al exfutbolista, afirmó que él seguía insistiendo en hablarle.

En sus declaraciones al programa TardeAR, Pantoja dijo que estaba cansada de que, los hombres nieguen relaciones pese a existir pruebas que, en su opinión, las evidencian.

“Hasta el día de hoy está obsesionado conmigo... El sábado me escribió por TikTok para preguntarme por qué lo había bloqueado”, aseguró.

Artículos relacionados Karina García Sale a la luz video de Karina García y Mariana Zapata con sus exparejas en un yate

¿Cómo respondió Iker Casillas a las acusaciones?

Ante la difusión de estas afirmaciones, el exportero español publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), que, según los fans, buscaba restar importancia a la polémica:

“Me voy a Colombia. Grupo de gente, playa, aguadillas... Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión. España is different”, escribió.

En repetidas ocasiones, Casillas ha destacado su gusto por visitar la ciudad amurallada. Durante su última visita, bromeó con la idea de quedarse un día más, escribiendo en una de sus publicaciones: “¡Pues no me voy! Me quedo un día más”. Además, no ha dudado en resaltar que en este lugar "lo tratan súper bien”.

Iker Casillas asegura que está “Soltero desde hace 4 años” / (Foto de AFP)

¿Qué hace Iker Casillas tras dejar el fútbol y cómo sigue su vida?

Iker Casillas ha enfocado su vida en distintas actividades. Aunque ya no ejerce su carrera como futbolista, sigue relacionándose con el deporte. Ocupa el cargo de presidente del equipo 1K en la Kings League, y participa en programas de televisión, campañas publicitarias y labores de voluntariado

Además ha invertido en startups, fundó 1K Sports Group y SportBoost, y preside la Fundación Iker Casillas. Estas actividades muestran cómo mantiene su vida activa y diversificada tras retirarse del deporte profesional.