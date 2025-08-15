Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Qué dijo Iker Casillas tras las afirmaciones de la colombiana que asegura que él está obsesionado?

Iker Casillas habló en redes tras las declaraciones de una colombiana que aseguró que él la busca constantemente.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Iker Casillas deja mensaje luego su visita a Cartagena
Iker Casillas habló en redes tras las declaraciones de una colombiana / (Foto de AFP)

El exfutbolista Iker Casillas volvió a ser tendencia luego de que una joven colombiana asegurara que él continúa contactándola, aunque él ha negado que exista un vínculo sentimental entre ambos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juliana Pantoja sobre Iker Casillas?

Juliana Pantoja, de 26 años, aseguró en una entrevista que bloqueó a Iker Casillas tras convivir con él en Cartagena. La joven, que había publicado en TikTok videos junto al exfutbolista, afirmó que él seguía insistiendo en hablarle.

En sus declaraciones al programa TardeAR, Pantoja dijo que estaba cansada de que, los hombres nieguen relaciones pese a existir pruebas que, en su opinión, las evidencian.

“Hasta el día de hoy está obsesionado conmigo... El sábado me escribió por TikTok para preguntarme por qué lo había bloqueado”, aseguró.

Artículos relacionados

¿Cómo respondió Iker Casillas a las acusaciones?

Ante la difusión de estas afirmaciones, el exportero español publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), que, según los fans, buscaba restar importancia a la polémica:

“Me voy a Colombia. Grupo de gente, playa, aguadillas... Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión. España is different”, escribió.

En repetidas ocasiones, Casillas ha destacado su gusto por visitar la ciudad amurallada. Durante su última visita, bromeó con la idea de quedarse un día más, escribiendo en una de sus publicaciones: “¡Pues no me voy! Me quedo un día más”. Además, no ha dudado en resaltar que en este lugar "lo tratan súper bien”.

Iker Casillas responde a colombiana que afirma que él está “obsesionado” con ella
Iker Casillas asegura que está “Soltero desde hace 4 años” / (Foto de AFP)

¿Qué hace Iker Casillas tras dejar el fútbol y cómo sigue su vida?

Iker Casillas ha enfocado su vida en distintas actividades. Aunque ya no ejerce su carrera como futbolista, sigue relacionándose con el deporte. Ocupa el cargo de presidente del equipo 1K en la Kings League, y participa en programas de televisión, campañas publicitarias y labores de voluntariado

Además ha invertido en startups, fundó 1K Sports Group y SportBoost, y preside la Fundación Iker Casillas. Estas actividades muestran cómo mantiene su vida activa y diversificada tras retirarse del deporte profesional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara posando en los Premios Juventud 2023 Paola Jara

Paola Jara abrió su corazón con “Sin Rodeos” y conectó con sus fans en videollamada

Paola Jara lanza “Sin Rodeos”, un EP que revela su lado más sincero y fortalece su vínculo con mujeres que se identifican con su música.

Karina García llamó a fan de Siria Karina García

Karina García unió por error a un fan de Siria en una transmisión en vivo: así reaccionó

Karina García se llevó sorpresa al unir por equivocación a un fanático extranjero que le hizo una petición.

Aida Victoria Aída Victoria Merlano

Aida Victoria explica su ausencia en redes: “100% dedicada a ser mamá”

Aida Victoria contó por qué ha estado ausente en redes y reveló cómo vive sus primeros días como mamá de Emi.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W anuncia nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W lanzó nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda

Luisa Fernanda W anunció el lanzamiento de una nueva canción en medio de polémica legal con las hermanas Legarda.

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

Caterin Escobar en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Caterin Escobar se quitó el delantal negro en MasterChef, pero cinco participantes lo obtuvieron

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única. Curiosidades

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO