Leonardo DiCaprio revela su mayor arrepentimiento en el cine, 30 años después de Titanic

Leonardo DiCaprio, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, compartió recientemente un momento clave de su carrera que cambió su trayectoria cinematográfica.

Artículos relacionados Karina García Sale a la luz video de Karina García y Mariana Zapata con sus exparejas en un yate

¿Cuál fue el papel que Leonardo DiCaprio rechazó por Titanic?

En una entrevista, DiCaprio confesó que su “mayor arrepentimiento” fue no participar en Boogie Nights, una obra de 1997 que se convirtió en un hito cultural para su generación. El actor explicó que, inicialmente, fue considerado para interpretar a Eddie Adams, un joven que se convierte en estrella del cine para adultos.

Leonardo DiCaprio revela su mayor arrepentimiento en el cine / (Foto de AFP)

Sin embargo, Leonardo ya había confirmado su participación en Titanic, película que marcó un antes y un después en su carrera. Por esa razón, recomendó a su compañero Mark Wahlberg, quien finalmente interpretó el personaje.

DiCaprio aseguró que, al ver la película, reconoció su valor como obra maestra. Así mismo, destacó la acertada decisión que tomó al recomendar a su colega como intérprete de este papel:

“No puedo imaginar a nadie más que Mark en ese papel” destacó.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express del Canal RCN

¿Cómo influyó esta decisión en la carrera de Leonardo DiCaprio?

Aunque DiCaprio lamenta no haber trabajado en Boogie Nights, reconoce que la decisión de participar en Titanic consolidó su fama internacional.

Casi tres décadas después, DiCaprio conforma el elenco de Una batalla tras otra, película que llegará a los cines el 26 de septiembre y contará con Paul Thomas Anderson, Sean Penn y Regina Hall.

DiCaprio participará en el elenco de 'Una batalla tras otra' junto a grandes actores / Fotos de AFP).

El artista explicó que aceptar este nuevo proyecto fue una elección sencilla: llevaba más de veinte años queriendo trabajar con Anderson y se sintió atraído por la historia de un hombre que intenta borrar su pasado y llevar una vida normal criando a su hija.

Artículos relacionados Talento internacional Jim Carrey vende su mansión en Los Ángeles tras hacer millonaria rebaja

¿En qué proyectos se encuentra trabajando Leonardo DiCaprio?

A pesar de aquel arrepentimiento, el actor sigue activo y muy presente en Hollywood, tanto delante como detrás de las cámaras.

Entre sus proyectos actuales destacan The Wager, que cuenta la historia de un naufragio histórico, y un filme sobre Theodore Roosevelt. También está involucrado en una biografía sobre Jim Jones, donde no solo actuará, sino que asumirá responsabilidades de producción.



Por otro lado, como productor ejecutivo, impulsa proyectos con impacto social y ambiental, como el remake de Capitán Planeta, pensado para acercar a nuevas generaciones a la importancia del cuidado del planeta. Estas decisiones reflejan cómo DiCaprio combina su pasión por el cine con causas que le importan y temas de relevancia global.