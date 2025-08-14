Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jim Carrey vende su mansión en Los Ángeles tras hacer millonaria rebaja

Jim Carrey vendió su mansión en Los Ángeles por 17 millones de dólares, tras dos años en el mercado y una rebaja millonaria.

Jim Carrey cerró la venta de su mansión en Los Angeles
Jim Carrey vendió su mansión en Los Ángeles / (Foto de AFP)

Jim Carrey cerró la venta de su mansión en Brentwood, Los Ángeles, por 17 millones de dólares. La propiedad permaneció más de dos años en el mercado y necesitó varias rebajas de precio antes de concretar la operación.

El actor estadounidense adquirió la residencia en 1994 y la habitó durante más de dos décadas. Aunque en 2023 estaba valorizada por 28,9 millones, el valor se redujo un 41% y, finalmente, se vendió en 17 millones de dólares.

Jim Carrey es tendencia luego de haber vendido su lujosa mansión
Luego de dos años, Jim Carrey vendió su mansión en Los Angeles / (Foto de AFP)

¿Cómo es la mansión que Jim Carrey vendió en Los Ángeles?

Ubicada en el exclusivo barrio de Brentwood, la propiedad ocupa un terreno de aproximadamente 8.000 metros cuadrados y cuenta con 1.022 metros cuadrados construidos. Posee cinco dormitorios, nueve baños, seis chimeneas, cancha de tenis y piscina con cascada.

Entre sus áreas destacadas se encuentran un cine privado de estilo art déco, una zona de yoga y meditación, además de amplios jardines que ofrecen privacidad y tranquilidad. Internautas han comentado que el diseño combina una mezcla entre la arquitectura de los años 50 y algunos detalles modernos.

¿Por qué Jim Carrey tuvo que rebajar el precio de venta?

La venta se vio afectada por la poca demanda en el mercado de lujo y por factores externos, como los incendios forestales en la zona y la entrada en vigor del “impuesto a las mansiones” en Los Ángeles.

Una primera venta pactada en 19,8 millones de dólares no llegó a concretarse. Finalmente, el acuerdo se cerró con un comprador cuya identidad se mantiene en reserva. Los fans señalan que, pese a la rebaja, Carrey obtuvo una ganancia notable en comparación con su inversión inicial.

¿En qué momento de su carrera se encuentra Jim Carrey?

La venta coincide con un periodo de retiro parcial del actor, quien interpretó recientemente al Dr. Robotnik en “Sonic the Hedgehog 3”. En entrevistas, Carrey ha expresado que planea alejarse de los rodajes, lo que explicaría su decisión de desprenderse de la residencia donde ya no pasaba tanto tiempo.

Jim Carrey realiza cambios en su vida
Jim Carrey planea alejarse de los rodajes / (Foto de AFP)

Con esta transacción, se cierra un capítulo inmobiliario relevante en la vida del intérprete, recordado por su destacada actuación en las películas La Máscara, El Show de Truman y Mentiroso Mentiroso, entre otras que marcaron su carrera en Hollywood.

