Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Norma Nivia presumió su nuevo hogar con excelente vista: “Mío y de nadie más”

Norma Nivia contó que tiene un nuevo hogar y compartió con sus fans detalles de la casa donde vivirá feliz.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Norma Nivia reveló su nuevo hogar tras La casa de los Famosos Colombia
Norma Nivia muestra su nuevo hogar (Foto: Canal RCN)

La actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Norma Nivia, compartió con sus seguidores en Instagram la alegría de haber encontrado un nuevo lugar para vivir.

Artículos relacionados

¿Cómo es el lugar donde vivirá Norma Nivia?

En un video publicado en sus historias, se le ve saltando emocionada en la sala de la vivienda, mientras expresaba que había tardado en hallarlo, pero que estaba convencida de que allí sería muy feliz.

En sus mensajes, Norma destacó que lo que más le gusta del lugar es la vista y la cercanía con personas que aprecia.

“Con la vista que más me gusta y cerca a gente que quiero”, escribió en una de sus publicaciones.

Además, Norma Nivia recordó que su primer apartamento lo adquirió a los 26 años, confesando que cada espacio propio ha sido el fruto de su esfuerzo y trabajo.

Artículos relacionados

La actriz aseguró que tener un hogar propio es motivo de orgullo y satisfacción. “A veces compartido, otras mío y de nadie más, pero siempre fruto del trabajo y mi esfuerzo y esa satisfacción siempre me hará brincar de felicidad”, expresó con emoción.

Norma Nivia reveló su nuevo hogar tras La casa de los Famosos Colombia
Norma Nivia muestra su nuevo hogar (Foto: Canal RCN)

Aunque no dio detalles de la ubicación de su nuevo hogar, sí compartió pequeños vistazos que dejan ver una sala amplia y con un gran ventanal.

El video mostró una sala en la que Norma celebró este logro personal y saltando del entusiasmo con el que recibe esta nueva etapa de su vida.

El espacio parece haber sido escogido no solo por comodidad, sino también por la vista que ofrece el lugar.

“A veces compartido, otras mío y de nadie más pero siempre fruto del trabajo y mi esfuerzo y esa satisfacción siempre me hará brincar de felicidad”, escribió la actriz en sus historias de Instagram.

¿Qué hará Norma Nivia en Hollywood?

Paralelamente a esta noticia, se conoció que Norma Nivia debutará en Hollywood en una película de terror.

Artículos relacionados

La producción será grabada en Estados Unidos y la actriz tendrá un papel protagónico, un reto que marca un nuevo capítulo en su carrera artística luego de su recordada participación en La casa de los famosos Colombia.

La noticia fue compartida inicialmente por Mateo Varela, su pareja y también exconcursante del reality, quien celebró con orgullo este logro en redes sociales.

Tras su salida de La casa de los Famosos Colombia, la pareja formalizó su relación, una unión que nació en medio de polémicas dentro del programa y que hoy sigue adelante con nuevos proyectos y metas.

Norma Nivia reveló su nuevo hogar tras La casa de los Famosos Colombia
Norma Nivia muestra su nuevo hogar (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla Altafulla

Altafulla pide que lo amen en plena llamada telefónica: se escucha con el ánimo bajo

Una locutora llamó en vivo a Altafulla para que expresara cómo se sentía por terminar con Karina García.

Yina Calderón, Karina García y Altafulla Yina Calderón

Yina Calderón opinó sobre la ruptura de Karina y Altafulla: "Que no se haga la sufrida"

La empresaria Yina Calderón habló luego de la ruptura de los famosos Karina García y Altafulla.

Violeta Bergonzi lanza indirecta a Michelle Rouillard tras diferencias en MasterChef. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi lanza indirecta a Michelle Rouillard tras roces en MasterChef: “Es normal chocar”

Violeta Bergonzi le envió sorprendente indirecta a Michelle Rouillard tras diferencias presentadas en MasterChef.

Lo más superlike

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Nuevas pistas revelan detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar

Autoridades mexicanas revelan nuevos detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar.

Nicki Minaj y Cardi B pelean en redes Cardi B

Cardi B y Nicki Minaj reavivan su rivalidad con explosiva pelea en redes

Jorge Herrera, Raúl Ocampo y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionó el público tras el reintegro de Jorge Herrera a MasterChef Celebrity: "se puso bueno"

Alejandra Ávila no pudo contener las lágrimas en MasterChef tras un error que le costó puntos a su equipo. MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila no pudo contener las lágrimas en el reto de MasterChef Celebrity

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta