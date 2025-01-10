Norma Nivia presumió su nuevo hogar con excelente vista: “Mío y de nadie más”

La actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Norma Nivia, compartió con sus seguidores en Instagram la alegría de haber encontrado un nuevo lugar para vivir.

¿Cómo es el lugar donde vivirá Norma Nivia?

En un video publicado en sus historias, se le ve saltando emocionada en la sala de la vivienda, mientras expresaba que había tardado en hallarlo, pero que estaba convencida de que allí sería muy feliz.

En sus mensajes, Norma destacó que lo que más le gusta del lugar es la vista y la cercanía con personas que aprecia.

“Con la vista que más me gusta y cerca a gente que quiero”, escribió en una de sus publicaciones.

Además, Norma Nivia recordó que su primer apartamento lo adquirió a los 26 años, confesando que cada espacio propio ha sido el fruto de su esfuerzo y trabajo.

La actriz aseguró que tener un hogar propio es motivo de orgullo y satisfacción. “A veces compartido, otras mío y de nadie más, pero siempre fruto del trabajo y mi esfuerzo y esa satisfacción siempre me hará brincar de felicidad”, expresó con emoción.

Norma Nivia muestra su nuevo hogar (Foto: Canal RCN)

Aunque no dio detalles de la ubicación de su nuevo hogar, sí compartió pequeños vistazos que dejan ver una sala amplia y con un gran ventanal.

El video mostró una sala en la que Norma celebró este logro personal y saltando del entusiasmo con el que recibe esta nueva etapa de su vida.

El espacio parece haber sido escogido no solo por comodidad, sino también por la vista que ofrece el lugar.

¿Qué hará Norma Nivia en Hollywood?

Paralelamente a esta noticia, se conoció que Norma Nivia debutará en Hollywood en una película de terror.

La producción será grabada en Estados Unidos y la actriz tendrá un papel protagónico, un reto que marca un nuevo capítulo en su carrera artística luego de su recordada participación en La casa de los famosos Colombia.

La noticia fue compartida inicialmente por Mateo Varela, su pareja y también exconcursante del reality, quien celebró con orgullo este logro en redes sociales.

Tras su salida de La casa de los Famosos Colombia, la pareja formalizó su relación, una unión que nació en medio de polémicas dentro del programa y que hoy sigue adelante con nuevos proyectos y metas.