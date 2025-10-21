Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta reveló que estuvo en rehabilitación, esto dijo

Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos Colombia, habló sobre su proceso de desintoxicación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Nicolás Arrieta
Nicolás Arrieta habló de su rehabilitación/Canal RCN

El influenciador Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos Colombia, reveló que estuvo en rehabilitación un mes.

¿Nicolás Arrieta estuvo en rehabilitación?

El creador de contenido, que se encuentra en gira de medios en su campaña para poder ingresar a La casa de los famosos Colombia, habló que está listo para encerrarse luego de haber tenido una previa tras haber estado en rehabilitación.

Nicolás Arrieta aspira estar en La casa de los famosos Colombia

En entrevista en el Sol fue cuestionado sobre qué tanta falta le podría hacer el celular, a lo que señaló que, aunque es creador de contenido no tiene una dependencia a este aparto tecnológico, recordando que estuvo en rehabilitación por un mes.

"Estuve en rehabilitación un mes y tampoco tuve celular allá, ya estoy rehabilitado, ya cambié", expresó.

¿Por qué Nicolás Arrieta estuvo en rehabilitación?

El influenciador, que ha estado en el medio de los creadores de contenido desde sus 14 años, ha hablado abiertamente sobre sus adicci*nes al licor y las dr*gas.

Nicolás Arrieta sobre su rehabilitacion

Según ha detallado, a sus 18 años estuvo al borde un coma etílico y en varias ocasiones se pasó en el c*nsumo de algunas sustancias.

Por esta tuvo que ser internado, cuya experiencia reveló en entrevista en 'Trapitos al sol' que le ayudó bastante para estar mejor.

"Me ayudó mucho a controlar el síndrome de abstinencia, estuve con medicamentos, estoy medicado todos los días. Fue muy duro la ruptura y me quedé sin ideas y sin amor por lo que hacía", dijo.

El joven aprovechó tras contar su experiencia para hacer un llamado a quienes vivan temas similares a él a que siempre pueden mejorar y que no olviden a buscar ayuda y rodearse de una red de apoyo.

¿Nicolás Arrieta entrará a La casa de los famosos Colombia?

El influenciador se encuentra luchando por un cupo en el reality junto a otros cinco creadores de contenido: Javier Gómez, Carlos Grande, Juan Diego Becerra, Juandi Duque y Juanchi.

Estos seis influenciadores conforman el primer grupo de aspirantes, donde los televidentes son quienes pueden votar y elegir cuál de ellos podrá hacer de la casa más famosa de Colombia.

