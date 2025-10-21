Nicolás Arrieta reveló que estuvo en rehabilitación, esto dijo

El influenciador Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos Colombia, reveló que estuvo en rehabilitación un mes.

Artículos relacionados Karina García El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

¿Nicolás Arrieta estuvo en rehabilitación?

El creador de contenido, que se encuentra en gira de medios en su campaña para poder ingresar a La casa de los famosos Colombia, habló que está listo para encerrarse luego de haber tenido una previa tras haber estado en rehabilitación.

En entrevista en el Sol fue cuestionado sobre qué tanta falta le podría hacer el celular, a lo que señaló que, aunque es creador de contenido no tiene una dependencia a este aparto tecnológico, recordando que estuvo en rehabilitación por un mes.

"Estuve en rehabilitación un mes y tampoco tuve celular allá, ya estoy rehabilitado, ya cambié", expresó.

Artículos relacionados Yina Calderón Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

¿Por qué Nicolás Arrieta estuvo en rehabilitación?

El influenciador, que ha estado en el medio de los creadores de contenido desde sus 14 años, ha hablado abiertamente sobre sus adicci*nes al licor y las dr*gas.

Según ha detallado, a sus 18 años estuvo al borde un coma etílico y en varias ocasiones se pasó en el c*nsumo de algunas sustancias.

Por esta tuvo que ser internado, cuya experiencia reveló en entrevista en 'Trapitos al sol' que le ayudó bastante para estar mejor.

"Me ayudó mucho a controlar el síndrome de abstinencia, estuve con medicamentos, estoy medicado todos los días. Fue muy duro la ruptura y me quedé sin ideas y sin amor por lo que hacía", dijo.

El joven aprovechó tras contar su experiencia para hacer un llamado a quienes vivan temas similares a él a que siempre pueden mejorar y que no olviden a buscar ayuda y rodearse de una red de apoyo.

Artículos relacionados Karina García Hermana de Blessd arremetió contra Karina en su enfrentamiento: "dale por quitamaridos"

¿Nicolás Arrieta entrará a La casa de los famosos Colombia?

El influenciador se encuentra luchando por un cupo en el reality junto a otros cinco creadores de contenido: Javier Gómez, Carlos Grande, Juan Diego Becerra, Juandi Duque y Juanchi.

Estos seis influenciadores conforman el primer grupo de aspirantes, donde los televidentes son quienes pueden votar y elegir cuál de ellos podrá hacer de la casa más famosa de Colombia.