Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nicolás Arrieta perdió uno de sus dientes tras sufrir accidente, ¿qué le pasó?

El influencer Nicolás Arrieta mostró con lujo de detalles cómo quedó su diente luego de sufrir un accidente.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Nicolás Arrieta posando a la cámara.
Nicolás Arrieta mostró cómo quedó su dentadura tras sufrir accidente. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Nicolás Arrieta, reapareció en sus redes sociales para revelar que sufrió un accidente en uno de sus dientes que lo obligó a acudir de emergencia a su médico más cercano.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Nicolás Arrieta? Esto contó el influenciador

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador de contenido acumula millones de seguidores, fiel a su humor, divirtió al mostrar cómo quedó su dentadura luego de que uno de sus dientes se partiera.

Artículos relacionados

"Tuvimos un ligero accidente de nuevo, ya no voy aprobar más mazorcas, toca es picada, puro maíz pira", explicó Arrieta mientras mostró desde su celular detalle del diente que resultó afectado por el accidente.

Artículos relacionados

Aunque en las historias no contó qué fue lo que le sucedió, su odontólogo intervino para decir que pronto le harán un diseño de sonrisa, sin embargo, le insistió entre risas a Nicolás para que por favor le saque tiempo y asista a su consultorio.

¿Nicolás Arrieta tuvo accidente en su dentadura?

Tras la petición del especialista en el tema, Nicolás se comprometió a que esto suceda, incluso dijo que lo hará antes de Enero previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia, pues recordemos que él hace parte de la lista de participantes de la tercera temporada.

Nicolás Arrieta posando a la cámara.
Nicolás Arrieta sufrió accidente en su diente. Foto | Canal RCN.

Dicho esto, el polémico creador de contenido, compartió una segunda historia en la que finalmente dio a conocer los resultados de la intervención en la que se logró mejorar la apariencia del diente.

Además de presumir el gran trabajo de su doctor, Nicolás le agradeció por su tiempo y por salvarlo de la emergencia. Así mismo, bromeó con sus seguidores al decirles que no se pel3en, ni coman mazorcas, pues les puede pasar algo similar.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Como es bien sabido, Nicolás Arrieta se convirtió en el primer participante en ingresar a La casa de los famosos Colombia, esto luego de ser elegido a través de votaciones en las que el público tomó la decisión de que él fuera de elegido entre los demás que también aspiraban llegar al reality de convivencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes habla del año más difícil de su vida Marcela Reyes

Marcela Reyes habla del año más difícil de su vida: "me siento todavía con mi corazón lastimado"

Marcela Reyes reveló detalles sobre el año más difícil de su vida, reflexionando sobre las pruebas vividas y su resiliencia.

Karina García mostró su árbol de Navidad y sus fans no tardaron en reaccionar Karina García

Karina García mostró su árbol de Navidad y sus fans no tardaron en reaccionar: “Se ve económico"

Karina García mostró su árbol de Navidad en redes sociales y sus fans no tardaron en revelar lo que pensaban de la decoración.

Yuli Ruiz habló sobre su operación de urgencia La casa de los famosos

Yuli Ruiz genera preocupación al hablar de su salud: esto dijo la habitante de La casa de los famosos

Yuli Ruiz generó preocupación tras confirmar que tuvo que someterse a una operación de urgencia y hablar de su estado de salud.

Lo más superlike

Alexa Torrex y Marilyn Patiño protagonizan enfrentamiento en redes La casa de los famosos

Alexa Torrex y Marilyn Patiño protagonizan enfrentamiento en redes: “Me gusta tu juego”

Alexa Torrex respondió a Marilyn Patiño con un mensaje que elevó la tensión antes de La casa de los famosos Colombia.

Rosalía rechazó un lujoso regalo que un fan quería darle. Rosalía

Rosalía sorprendió al rechazar lujoso regalo que un fan intentó darle en concierto

Excesos, estrés y poco descanso: así impacta la Navidad en el cuerpo y la mente. Salud

Esta es la clave para celebrar en diciembre sin agotarse, según expertos

Falleció reconocida periodista deportiva Talento internacional

Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn