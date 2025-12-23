Nicolás Arrieta perdió uno de sus dientes tras sufrir accidente, ¿qué le pasó?

En las últimas horas, Nicolás Arrieta, reapareció en sus redes sociales para revelar que sufrió un accidente en uno de sus dientes que lo obligó a acudir de emergencia a su médico más cercano.

¿Qué le pasó a Nicolás Arrieta? Esto contó el influenciador

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador de contenido acumula millones de seguidores, fiel a su humor, divirtió al mostrar cómo quedó su dentadura luego de que uno de sus dientes se partiera.

"Tuvimos un ligero accidente de nuevo, ya no voy aprobar más mazorcas, toca es picada, puro maíz pira", explicó Arrieta mientras mostró desde su celular detalle del diente que resultó afectado por el accidente.

Aunque en las historias no contó qué fue lo que le sucedió, su odontólogo intervino para decir que pronto le harán un diseño de sonrisa, sin embargo, le insistió entre risas a Nicolás para que por favor le saque tiempo y asista a su consultorio.

¿Nicolás Arrieta tuvo accidente en su dentadura?

Tras la petición del especialista en el tema, Nicolás se comprometió a que esto suceda, incluso dijo que lo hará antes de Enero previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia, pues recordemos que él hace parte de la lista de participantes de la tercera temporada.

Nicolás Arrieta sufrió accidente en su diente. Foto | Canal RCN.

Dicho esto, el polémico creador de contenido, compartió una segunda historia en la que finalmente dio a conocer los resultados de la intervención en la que se logró mejorar la apariencia del diente.

Además de presumir el gran trabajo de su doctor, Nicolás le agradeció por su tiempo y por salvarlo de la emergencia. Así mismo, bromeó con sus seguidores al decirles que no se pel3en, ni coman mazorcas, pues les puede pasar algo similar.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Como es bien sabido, Nicolás Arrieta se convirtió en el primer participante en ingresar a La casa de los famosos Colombia, esto luego de ser elegido a través de votaciones en las que el público tomó la decisión de que él fuera de elegido entre los demás que también aspiraban llegar al reality de convivencia.