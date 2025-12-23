Paola Jara muestra a su sobrina estrenando el piano de Emilia y revela su reacción

Paola Jara de nuevo se apoderó de las tendencias digitales, luego de mostrar un corto video de su sobrina disfrutando del regalo que estaba pensado para Emilia desde antes de su nacimiento.

¿Qué regalo de Paola Jara disfrutó su sobrina antes de Emilia?

La cantante de música popular compartió en sus historias de su cuenta de Instagram, donde suma más de 6 millones de seguidores, un breve video en el que mostró que su sobrina estrenó el piano de Emilia.

Este instrumento que había sido anunciado por la cantante y Jessi Uribe como un regalo especial para la bebé antes de su nacimiento.

El piano es un lujoso instrumento musical de color blanco, pensado para que Emilia herede el gusto por la música. Según información compartida, su valor podría estar entre 50 y 70 millones de pesos.

El video compartido por la cantante muestra a su pequeña sobrina tocando piano de cola, mientras otras personas aprecian el momento.

“Mi sobrina se estrenó el piano”, escribió Paola Jara a la publicación acompañando con un emoji de cara enamorada.

Así reaccionó Paola Jara al ver a su sobrina estrenando el piano de Emilia. (Foto: AFP)

En otro de las historias Paola Jara reveló una imagen en la que aparecen varias personas al parecer, fue este el día que escogieron para ir a conocer la pequeña bebé.

¿Cuándo nació la bebé Paola Jara y Jessi Uribe?

Emilia quien nació hace un mes, 19 de noviembre de 2025, y desde entonces ha sido protagonista en redes sociales.

El nacimiento de Emilia es fruto del amor de Paola Jara y Jessi Uribe quien, por su parte, tiene cuatro hijos de su anterior relación.

Paola Jara y Jessi Uribe se sumaron a la tendencia de muchos famosos que prefieren no mostrar la cara completa de sus hijos; sin embargo, en algunas publicaciones se han dejado ver pequeños detalles de su rostro.

Paola Jara ha utilizado sus redes sociales para compartir detalles de su vida personal y familiar, manteniendo un equilibrio entre la privacidad de su hija mientras disfruta de su rol como madre.

Por ahora, Paola Jara y Jessi Uribe se preparan para celebrar su primera Navidad como familia de tres, disfrutando de la llegada de Emilia.