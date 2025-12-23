Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido cantante fue diagnosticado con cáncer en las últimas horas: así lo anunció en redes

Famoso cantante rompió el silencio tras ser diagnosticado de cáncer por una mancha detectada según expertos médicos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que un reconocido cantante fue diagnosticado de cáncer.

Además, el cantante se encontraba realizando varias presentaciones en las que demostró estabilidad al momento de interpretar varios de sus éxitos musicales. Sin embargo, tuvo que postergar varias presentaciones que tenía en los próximos días por su estado de salud.

¿Quién es el famoso cantante que tuvo que aplazar sus conciertos por su estado de sallud?

El nombre del cantante Barry Manilow se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarles a sus seguidores que se encuentra atravesando por un complicado estado de salud al ser diagnosticado de cáncer según una revisión que le hicieron especialistas médicos.

Recientemente, Barry compartió, a través de un comunicado oficial a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 116 mil seguidores, las siguientes palabras tras el diagnóstico que le hicieron:

“Acabamos de terminar cinco grandes conciertos navideños en el McCallum Theatre in Palm Desert. Esta es la séptima vez que hacemos estos conciertos benéficos y recaudamos millones para organizaciones. Gracias a todos que compraron entradas”, agregó.

¿Quién es el reconocido cantante que fue diagnosticado de cáncer?

En otra parte del comunicado oficial, Barry Manilow les confesó a sus seguidores que luego de enfrentar bronquitis, según lo revelaron especialistas médicos, le detectaron una mancha cancerosa en su pulmón izquierdo, pues expresó lo siguiente:

“Como muchos de ustedes sabes, recientemente pasé por seis semanas de bronquitis seguidas de una recaída de otras cinco semanas. A pesar de que había superado esta condición, mi médico ordenó una resonancia magnética, descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesitaba ser extirpada, es buena suerte que la encontraran tan pronto”, agregó.

Por ahora, el cantante se enfrentará al respectivo cuidado de los expertos médicos para que pueda realizarse la respectiva intervención médica para que puedan extirparle la mancha cancerosa y pueda retomar todos sus proyectos musicales con normalidad.

Desde luego, Barry ha adquirido un importante reconocimiento a lo largo de su amplia trayectoria profesional por el éxito de varias composiciones musicales como: ‘Copacabana’, ‘Somewhere Down the Road’, ‘Mandy’ y ‘What a wonderful world’.

