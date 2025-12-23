Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Muere Adam the Woo a los 51 años: esto se sabe del fallecimiento del popular youtuber

Autoridades de Florida confirmaron la muerte de Adam the Woo, uno de los youtubers más influyentes del turismo digital.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Fallece Adam the Woo, reconocido youtuber de viajes. (Foto: freepik)

El mundo digital se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Adam the Woo, el reconocido creador de contendido y referente del vlogging de viajes, a los 51 años.

¿Qué se sabe sobre cómo muere Adam the Woo?

El conocido youtuber, cuyo nombre real era David Adam Williams, fue hallado sin vida en su residencia ubicada en Celebration, Florida, según confirmaron autoridades de la florida a medios estadounidenses.

De acuerdo con la información oficial, los agentes acudieron inicialmente a la vivienda luego de recibir una solicitud de verificación de bienestar, tras no lograrse contacto con el creador de contenido.

Al no obtener respuesta y encontrar la residencia asegurada, la situación generó preocupación entre personas cercanas al youtuber.

Horas más tarde, las autoridades regresaron al lugar tras un reporte de muerte no atendida.

Un amigo cercano, al no tener noticias suyas, decidió verificar el estado del influencer utilizando una escalera para observar por una ventana del tercer piso, donde lo vio recostado e inmóvil sobre una cama.

Posteriormente, los equipos de emergencia ingresaron a la vivienda y confirmaron el fallecimiento en el lugar.

¿Cuál fue la causa de muerte del youtuber Adam the Woo?

Tras confirmar la muerte de Adam the Woo, las autoridades estadounidenses informaron que el caso permanece bajo investigación y que será el médico forense quien determine la causa exacta del fallecimiento mediante una autopsia.

Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias médicas o legales del deceso.

La noticia generó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente entre amigos, colegas y seguidores que acompañaron durante años el contenido del creador.

Justin Scarred, también youtuber y amigo cercano, expresó públicamente su conmoción por la pérdida y pidió respeto y apoyo para la familia del influencer en este momento.

Adam the Woo inició en 2009 y rápidamente consolidó su canal The Daily Woo, donde compartía constantemente videos sobre viajes, parques temáticos, pueblos históricos y eventos culturales, ganando así millones de seguidores.

Además, el creador de contenido fue especialmente reconocido por su cercanía con el universo Disney, realizando recorridos frecuentes por Disneyland y Disney World.

 

