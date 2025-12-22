El Partido de la Historia: un evento que enfrentará al Inter Miami contra el Atlético Nacional

Medellín será escenario de un encuentro internacional esperado por muchos. En el 2026, los fans será testigos de un partido que reunirá a clubes con alto reconocimiento. El Partido de la Historia marcará un nuevo capítulo en los enfrentamientos internacionales disputados en territorio colombiano.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre Inter Miami y Atlético Nacional?

El encuentro entre Inter Miami CF y Atlético Nacional está programado para el 31 de enero de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. El escenario, que ha sido sede de competencias nacionales e internacionales, recibirá a ambos equipos en un evento que fortalecerá los lazos deportivos del futbol.

El partido entre Inter Miami y Atlético Nacional / (Fotos de AFP)

Inter Miami llegará al compromiso tras haber sido campeón de la MLS, lo que lo posiciona como uno de los equipos más representativos de su liga. Por su parte, Atlético Nacional afrontará el duelo como el club con más títulos en Colombia, con una trayectoria marcada por participaciones en torneos continentales y locales.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

¿Qué jugadores destacarán en el duelo Inter Miami vs Atlético Nacional?

El partido contará con la presencia de figuras reconocidas en el fútbol internacional. Inter Miami tendrá en su equipo a: Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, futbolistas con experiencia en ligas europeas y torneos de selecciones.

Atlético Nacional, por su parte, contará con referentes como: David Ospina, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, William Tesillo y Edwin Cardona, jugadores que han sido parte de procesos deportivos tanto en el exterior como en el fútbol colombiano.

Los fans afirman que este encuentro permitirá observar estilos de juego distintos en un mismo escenario.

Leonel Messi y David Ospiana estarán en “El partido de la historia” / (Fotos de AFP)

¿Cómo comprar las entradas para el partido entre Inter Miami y Atlético Nacional?

La organización del partido estará a cargo de Mega Live, entidad responsable de la logística y operación general del evento. El cubrimiento informativo contará con la participación de distintos medios como: Canal RCN, RCN Radio y WIN Sports, lo que permitirá el seguimiento del encuentro antes, durante y después de su realización.

Compra tus entradas para 'El partido de la historia' / (Foto del Canal RCN)

La venta de boletas para el partido Inter Miami vs. Atlético Nacional ya está habilitada, con un 10 % de descuento para abonados del club verdolaga. Los interesados pueden adquirir sus entradas a través de www.tribunaverde.com y asegurar su lugar en este encuentro internacional que se disputará en la capital de Antioquia.