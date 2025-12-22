El Gran Fondo Giro d’Italia 2026 aterriza en Colombia con el Ride Like a Pro: ¿De qué se trata?

El Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro Colombia 2026 anunció la apertura oficial de inscripciones para su edición que se realizará el 1 de marzo del 2026 en Cundinamarca, con recorridos diseñados para ciclistas aficionados y no profesionales.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el fútbol! Le quitaron la vida a famoso futbolista de 33 años: esto se sabe

¿Qué es el Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro Colombia 2026?

El Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro Colombia es un evento de ciclismo de ruta que adopta el formato oficial utilizado en competencias de gran fondo asociadas al Giro de Italia. Para esta edición, el encuentro es presentado por Canal RCN, RCN Radio, Deportes RCN y la Cámara de Comercio Italiana para Colombia.

De acuerdo con la organización, el evento busca ofrecer a ciclistas de todos los niveles una experiencia estructurada bajo estándares técnicos definidos. La competencia contará con cierres viales exclusivos y un sistema de cronometraje que registrará los tiempos de cada participante durante el recorrido.

El Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro Colombia 2026 / (Foto del Canal RCN)

El formato Ride Like a Pro se ha desarrollado en distintos países como una alternativa para quienes practican ciclismo de ruta y desean participar en pruebas de larga distancia con una operación similar a la de eventos internacionales. En Colombia, esta será la primera vez que se implemente este formato de manera oficial.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quiénes serán las presentadoras del Aftershow de La casa de los famosos Colombia 3? ¡Te las presentamos!

¿Cuáles son las distancias y recorridos del Gran Fondo Giro d’Italia?

Para el Gran Fondo Giro d’Italia Colombia 2026 se habilitarán dos recorridos:

El primero corresponde al Gran Fondo , con una distancia total de 132,5 kilómetros y un desnivel acumulado de 2.300 metros.

, con una distancia total de 132,5 kilómetros y un desnivel acumulado de 2.300 metros. El segundo es el Medio Fondo, que tendrá 84,8 kilómetros y un desnivel de 1.800 metros.

Ambas rutas incluirán puertos de montaña y se desarrollarán en vías del departamento de Cundinamarca. Según los organizadores, los participantes podrán seleccionar el recorrido de acuerdo con su nivel de preparación y experiencia en pruebas de fondo.

Distancias y recorridos del Gran Fondo Giro d’Italia / (Foto del Canal RCN)

La definición de dos distancias permite que ciclistas con distintos objetivos deportivos puedan participar en el evento, manteniendo una experiencia común que prioriza la seguridad y la logística del recorrido. La salida y llegada, así como los puntos de control, estarán establecidos previamente por la organización.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia 3 regresa al Canal RCN: ¿Cuándo se estrenará?

¿Qué servicios y categorías incluye el Ride Like a Pro Colombia 2026?

La organización del Gran Fondo Giro d’Italia Colombia informó que el evento contará con servicios de hidratación y abastecimiento a lo largo del recorrido, además de asistencia médica, apoyo mecánico y un plan de seguridad vial durante toda la jornada.

Llega el fondo Ride Like a Pro Colombia 2026 / (Foto del Canal RCN)

Se espera la participación de cerca de 5.000 ciclistas, distribuidos en categorías masculinas y femeninas. El evento está dirigido a participantes recreativos, aficionados y élites no profesionales, lo que permite una amplia participación dentro del marco competitivo establecido.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de giroditalia-ridelikeapro-colombia.com. Los cupos son limitados y el proceso de registro se mantendrá abierto hasta completar el aforo definido para esta edición del Gran Fondo Giro d’Italia Colombia 2026.