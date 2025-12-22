Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura revela cómo es realmente la relación de La Liendra con Ignacio Baladán

La Segura sorprende al revelar detalles acerca de cómo es la relación de La Liendra e Ignacio Baladán, su actual pareja.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
La Segura revela cómo es realmente la relación de La Liendra con Ignacio Baladán
Así es la relación entre La Liendra e Ignacio Baladán, pareja de La Segura / (Fotos del Canal RCN)

Una historia publicada por La Segura en redes sociales llamó la atención de los internautas, luego de que la influencer hablara del papel que La Liendra ha tenido en sus relaciones y destacara cuál es la relación entre su amigo e Ignacio Baladán, su actual pareja.

Artículos relacionados

¿Cuál es la relación entre La Segura y La Liendra?

La Segura y La Liendra mantienen una amistad de larga trayectoria dentro del mundo digital colombiano. Ambos se conocen desde hace varios años y han compartido proyectos, viajes y colaboraciones en redes sociales, lo que permitió establecer una relación basada en la confianza y acompañamiento constante.

¿Cuál es la relación entre La Segura y La Liendra?
La Segura y La Liendra mantienen su relación de amistad / (Foto del Canal RCN)

En distintas oportunidades, la influencer ha explicado que La liendra es una de las personas que más se preocupa por su bienestar personal. Los fans recuerdan que La Liendra ha estado atento a las decisiones sentimentales de La Segura y ha expresado su opinión cuando lo ha considerado necesario hacerlo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo La Segura sobre La Liendra e Ignacio Baladán?

A través de un video compartido en Instagram, se ve a La Liendra junto a Ignacio Baladán mientras se abrazan y cantan. En el mensaje que publicó, la creadora de contenido señaló que Mauricio ha sido de ese amigo que se ha preocupado genuinamente por las personas con las que ella ha creado vínculos afectivos.

Según lo que escribió, Ignacio Baladán es el primer hombre que La Liendra considera adecuado para ella.

“Cualquier otro que le haya presentado en mi pasado, fue obligado a quererlo”, escribió.

Los fans aseguran que el comentario refleja la cercanía entre ellos y el respaldo que existe actualmente hacia la relación de La Segura con el creador de contenido uruguayo.

Artículos relacionados

¿Cuáles han sido las relaciones sentimentales de La Segura?

A lo largo de su trayectoria pública, La Segura ha hablado en diferentes momentos sobre algunas de sus relaciones sentimentales. Actualmente, se encuentra en una relación con Ignacio Baladán, a quien se conoció en 2022 durante la grabación de contenido para redes sociales.

¿Cuáles han sido las relaciones sentimentales de La Segura?
La Segura y su actual pareja, Ignacio Baladán / (Foto de AFP)

Su compromiso se realizó en mayo de 2024, durante La casa de los famosos Colombia, y en diciembre del mismo año se casaron por lo civil. En abril del 2025 nació su hijo, Lucca.

Antes de esta etapa, la influencer sostuvo una relación con Montes León, la cual terminó en 2018. Posteriormente, confirmó un noviazgo con Sebastián Sánchez en 2021, que fue de corta duración. Los seguidores destacan que La Segura ha hablado abiertamente de sus relaciones y que, hasta ahora, Ignacio ha sido quien más ha llamado la atención.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Influenciadora reveló que espera bebé Talento nacional

Reconocida influenciadora reveló que espera su primer bebé: "La razón por la que estaba perdida"

La influenciadora y excandidata del Carnaval de Barranquilla les reveló la noticia a sus seguidores a través de una emotiva publicación con la ecografía.

Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió con curiosa confesión sobre su nuevo libro

Aida Victoria Merlano abrió su corazón para contar en qué se inspiró para sacar su nuevo libro y el significado detrás de él.

Jorge Rausch en MasterCherf Celebrity 2025. Jorge Rausch

Jorge Rausch se fue del país, así lo confirmó en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Rausch compartió fotografías con las que hizo el sorpresivo anuncio.

Lo más superlike

Así luce la bebé de los Teletubbies en la actualidad Talento internacional

Sale a la luz cómo luce hoy la bebé que hacía de 'Sol' en los Teletubbies ¡Tiene 30 años!

Jess Smith, la bebé que interpretó al recordado Sol de Teletubbies, reapareció y sorprendió con su aspecto físico: ¿irreconocible?

Julieta Venegas sufre lapsus. Bad Bunny

EN VIDEO: Julieta Venegas sufre un lapsus en vivo durante el concierto de Bad Bunny en México

Santiago Vargas, Carla Giraldo La casa de los famosos

¿El periodista Santiago Vargas estará en La casa de los famosos Colombia 2026?, según Carla Giraldo

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn