La Segura revela cómo es realmente la relación de La Liendra con Ignacio Baladán

Una historia publicada por La Segura en redes sociales llamó la atención de los internautas, luego de que la influencer hablara del papel que La Liendra ha tenido en sus relaciones y destacara cuál es la relación entre su amigo e Ignacio Baladán, su actual pareja.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

¿Cuál es la relación entre La Segura y La Liendra?

La Segura y La Liendra mantienen una amistad de larga trayectoria dentro del mundo digital colombiano. Ambos se conocen desde hace varios años y han compartido proyectos, viajes y colaboraciones en redes sociales, lo que permitió establecer una relación basada en la confianza y acompañamiento constante.

La Segura y La Liendra mantienen su relación de amistad / (Foto del Canal RCN)

En distintas oportunidades, la influencer ha explicado que La liendra es una de las personas que más se preocupa por su bienestar personal. Los fans recuerdan que La Liendra ha estado atento a las decisiones sentimentales de La Segura y ha expresado su opinión cuando lo ha considerado necesario hacerlo.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

¿Qué dijo La Segura sobre La Liendra e Ignacio Baladán?

A través de un video compartido en Instagram, se ve a La Liendra junto a Ignacio Baladán mientras se abrazan y cantan. En el mensaje que publicó, la creadora de contenido señaló que Mauricio ha sido de ese amigo que se ha preocupado genuinamente por las personas con las que ella ha creado vínculos afectivos.

Según lo que escribió, Ignacio Baladán es el primer hombre que La Liendra considera adecuado para ella.

“Cualquier otro que le haya presentado en mi pasado, fue obligado a quererlo”, escribió.

Los fans aseguran que el comentario refleja la cercanía entre ellos y el respaldo que existe actualmente hacia la relación de La Segura con el creador de contenido uruguayo.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia 3 regresa al Canal RCN: ¿Cuándo se estrenará?

¿Cuáles han sido las relaciones sentimentales de La Segura?

A lo largo de su trayectoria pública, La Segura ha hablado en diferentes momentos sobre algunas de sus relaciones sentimentales. Actualmente, se encuentra en una relación con Ignacio Baladán, a quien se conoció en 2022 durante la grabación de contenido para redes sociales.

La Segura y su actual pareja, Ignacio Baladán / (Foto de AFP)

Su compromiso se realizó en mayo de 2024, durante La casa de los famosos Colombia, y en diciembre del mismo año se casaron por lo civil. En abril del 2025 nació su hijo, Lucca.

Antes de esta etapa, la influencer sostuvo una relación con Montes León, la cual terminó en 2018. Posteriormente, confirmó un noviazgo con Sebastián Sánchez en 2021, que fue de corta duración. Los seguidores destacan que La Segura ha hablado abiertamente de sus relaciones y que, hasta ahora, Ignacio ha sido quien más ha llamado la atención.