Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Dos errores que no se deben cometer en las llamadas de voz de WhatsApp, ¿en qué consisten?

Estas dos acciones pueden parecer inofensivas, pero en realidad ponen el peligro la seguridad de WhatsApp.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
WhatsApp
Dos errores que no se deben cometer en las llamadas de voz de WhatsApp | Foto de Freepik.

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp tiene una alta visibilidad y uso en el mundo.

Como estrategia para que los usuarios se mantengan en la app del teléfono verde, se incorporan funciones que se quedan con el tiempo; una de ellas, las llamadas.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los dos errores que no se deben cometer en las llamadas de voz de WhatsApp?

Aunque el soporte de WhatsApp busca proteger a los usuarios, no es un secreto que la vulnerabilidad se mantiene en el sentido de la difusión de información.

WhatsApp
WhatsApp cada vez más ofrece más posibilidades de comunicación | Foto de Freepik.

En consecuencia, hay quienes cometen el error de decir ciertas palabras o efectuar actos que no son propicios y pondrían en peligro la seguridad del teléfono, puntualmente de la cuenta.

Dos de los actos que se comenten y deben prevenirse es cuando se responde afirmativamente, es decir, con un "sí" o se comparte el código de verificación de la aplicación, lo cual produce riesgos por suplantación de la identidad de los usuarios.

¿Por qué no hay que caer en los errores de las llamadas de WhatsApp?

El centro de ayuda de WhatsApp indica que el vishing, fraude telefónico en el que se hacen pasar por instituciones confiables, al igual que el alcance indebido del código de seguridad de la app, son situaciones que se están repitiendo de manera constante, mucho más en época decembrina.

Artículos relacionados

Dicho 'modus operandi' de los delincuentes cibernéticos ponen el riesgo la confianza de los usuarios del teléfono verde, de modo que se hace un llamado de atención para no caer en las distintas trampas.

WhatsApp
Hay que liberar la memoria de almacenamiento de WhatsApp | Foto de Freepik.

¿Por qué no se debe decir "sí" a desconocidos en llamadas de WhatsApp?

En cuanto al error de contestar "sí" en una llamada de voz por WhatsApp, se explica que pasó de ser algo menor a incrementarse.

Lo que hacen los fraudulentos es realizar la llamada a través de la aplicación, después hacen preguntas que aparentemente parecen casuales para que el usuario o receptor conteste con un "sí".

Artículos relacionados

El verdadero problema se da cuando, al grabar la voz con el "sí", los expertos dicen que los datos obtenidos pueden ser usados para ratificar movimientos sin la necesidad de que el titular principal dé el aval.

Lo anterior figura para, por ejemplo, operaciones de tipo bancario o servicios de terceros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Regalos Curiosidades

La IA recomienda los 5 mejores regalos para un hijo en Navidad, ¿cuáles son?

La IA hizo una selección múltiple de los mejores presentes para otorgar a los hijos en plena época festiva.

Famosa influencer confirmó la muerte de su pareja a cinco días de comprometerse: ¿cómo fue? Talento internacional

Famosa influencer confirmó la muerte de su pareja a días de comprometerse: así lo anunció

Reconocida influencer confirmó la muerte de su pareja quien falleció días después de haberse comprometido.

Muere la periodista y presentadora Margiory Fiaschi. Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Muere reconocida presentadora tras enfrentar una enfermedad cerebral

Familiares y colegas confirmaron el fallecimiento de Margiory Fiaschi y recordaron su trayectoria.

Lo más superlike

Juanse Laverde revela sus intenciones en La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Juanse Laverde lanza contundente mensaje y revela sus intenciones en La casa de los famosos 3

Juanse Laverde habló sobre su ingreso a La casa de los famosos 3 y aseguró que está preparado para cumplir su plan en el reality.

Tumba con flores. Diomedes Díaz

Así quedó la tumba de Diomedes Díaz tras su reciente remodelación en Valledupar

Karol G habría terminado con Feid Feid

Hermana de Karol G habría confirmado ruptura entre la artista y Feid: así lo hizo

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn