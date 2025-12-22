Dos errores que no se deben cometer en las llamadas de voz de WhatsApp, ¿en qué consisten?

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp tiene una alta visibilidad y uso en el mundo.

Como estrategia para que los usuarios se mantengan en la app del teléfono verde, se incorporan funciones que se quedan con el tiempo; una de ellas, las llamadas.

¿Cuáles son los dos errores que no se deben cometer en las llamadas de voz de WhatsApp?

Aunque el soporte de WhatsApp busca proteger a los usuarios, no es un secreto que la vulnerabilidad se mantiene en el sentido de la difusión de información.

En consecuencia, hay quienes cometen el error de decir ciertas palabras o efectuar actos que no son propicios y pondrían en peligro la seguridad del teléfono, puntualmente de la cuenta.

Dos de los actos que se comenten y deben prevenirse es cuando se responde afirmativamente, es decir, con un "sí" o se comparte el código de verificación de la aplicación, lo cual produce riesgos por suplantación de la identidad de los usuarios.

¿Por qué no hay que caer en los errores de las llamadas de WhatsApp?

El centro de ayuda de WhatsApp indica que el vishing, fraude telefónico en el que se hacen pasar por instituciones confiables, al igual que el alcance indebido del código de seguridad de la app, son situaciones que se están repitiendo de manera constante, mucho más en época decembrina.

Dicho 'modus operandi' de los delincuentes cibernéticos ponen el riesgo la confianza de los usuarios del teléfono verde, de modo que se hace un llamado de atención para no caer en las distintas trampas.

¿Por qué no se debe decir "sí" a desconocidos en llamadas de WhatsApp?

En cuanto al error de contestar "sí" en una llamada de voz por WhatsApp, se explica que pasó de ser algo menor a incrementarse.

Lo que hacen los fraudulentos es realizar la llamada a través de la aplicación, después hacen preguntas que aparentemente parecen casuales para que el usuario o receptor conteste con un "sí".

El verdadero problema se da cuando, al grabar la voz con el "sí", los expertos dicen que los datos obtenidos pueden ser usados para ratificar movimientos sin la necesidad de que el titular principal dé el aval.

Lo anterior figura para, por ejemplo, operaciones de tipo bancario o servicios de terceros.