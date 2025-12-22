Los mejores memes de Bad Bunny y J Balvin tras su histórica reconciliación en México

El último concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México en el Estadio GNP, no solo cerró su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, sino que también fue el escenario de la esperada reconciliación con J Balvin tras años de distanciamiento.

¿Cómo fue la reconciliación de J Balvin y Bad Bunny?

Durante la noche de 21 de diciembre, mientras los fans cantaban sus éxitos, J Balvin apareció sorpresivamente en el escenario, desatando una ovación del público.

Ambos interpretaron juntos varios temas de su álbum conjunto Oasis de 2019, incluidos “La Canción”, “Qué Pretendes” y “Si Tu Novio Te Deja Sola”. Entre canciones, intercambiaron palabras de respeto y admiración mutua.

J Balvin expresó: “Somos los hombres que estamos dando la cara, representando los latinos donde vayamos y te deseo lo mejor”.

Así reaccionó internet con los mejores memes tras la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin. (Foto: AFP)

A lo que Bad Bunny respondió: “Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho y que en algún momento falté en algo, ya me disculpé hace mucho tiempo”.

El reencuentro se planeó semanas antes, en conversaciones privadas, y México fue elegido como el lugar para hacerlo público.

El abrazo final se acompañó de símbolos patrios, con J Balvin vistiendo una prenda tradicional con la palabra “México” y la Virgen de Guadalupe, mientras la bandera de Puerto Rico se mostraba de fondo.

¿Cuáles fueron los memes en redes tras la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin?

La noticia del reencuentro se volvió tendencia en redes sociales, con millones de internautas compartiendo asombro, alegría y comentarios humorísticos.

Los hashtags relacionados a Bad Bunny, J Balvin y la ciudad de México se viralizaron en X (antes Twitter).

Muchos compararon el abrazo con símbolos históricos mexicanos, como el “abrazo de Acatempan”, mientras que otros usuarios: “Si los Jonas Brothers / Demi Novato y Bab Bunny pudieron solucionar sus problemas de amigos peleados este 2025, ustedes aún también tienen tiempo gente.

Asimismo, otros usuarios crearon sus propios memes y algunos usaron su creatividad y con mensajes divertidos como: “Gracias Maluma por la reconciliación en J Balvin y Bab Bunny, otra vez salvaste el día”.