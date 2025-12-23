Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tini Stoessel fue sometida a un procedimiento médico de urgencia

Tini Stoessel fue sometida a una cirugía en las últimas horas y la noticia generó preocupación entre sus seguidores por su estado de salud.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Rodrigo De Paul ingresó al campo junto a sus hijos y estuvo acompañado por Tini, en medio de flashes y aplausos.
Tini Stoessel. Foto AFP / Giorgio Viera

En las últimas horas se conoció que Tini Stoessel fue sometida a una intervención quirúrgica, información que generó inquietud entre sus fans, y aunque la información circuló con rapidez, hasta el momento Tini ha optado por el silencio, priorizando su descanso y recuperación.

¿Qué tipo de cirugía le realizaron a Tini Stoessel?

De acuerdo con lo que trascendió, la cantante ingresó a una clínica en Buenos Aires, donde se le practicó un recambio de prótesis mamarias.

La intervención se habría realizado cerca de las 10 de la mañana, luego de que Tini asistiera horas antes a un concierto, demostrando que hasta ese momento se encontraba activa y cumpliendo compromisos públicos.

Tini Stoessel, ‘FUTTTURA’
Tini Stoessel fue operada y crece la preocupación entre sus seguidores. | Foto AFP/Giorgio Viera

El procedimiento se dio aproximadamente un año después de que la artista se colocara las prótesis por primera vez, lo que abrió distintas especulaciones sobre los motivos de la cirugía.

Lo que sí se destacó fue el nivel de discreción con el que se manejó todo el proceso, el ingreso al centro médico se realizó bajo estrictas medidas de privacidad, evitando cualquier tipo de exposición innecesaria.

¿Cómo fue el acompañamiento de Tini Stoessel durante la intervención?

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Tini no estuvo sola durante este momento, según la información difundida, Rodrigo De Paul, su pareja, la acompañó durante el ingreso a la clínica y permaneció cerca de ella mientras se llevaba a cabo la intervención.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Tini Stoessel habría ingresado acompañada por Rodrigo De Paul bajo estricta reserva. /AFP: JUAN MABROMATA

La presencia del futbolista refuerza la imagen de cercanía y apoyo que ambos han mostrado en los últimos meses, en medio de una relación que ha estado constantemente bajo el escrutinio público.

El manejo reservado del entorno médico y la compañía de su pareja dejaron claro que la prioridad fue el bienestar de la artista y no la exposición mediática.

¿Cómo evoluciona Tini y qué se espera en los próximos días?

Aunque no hay un parte médico oficial, la información indica que la cirugía se desarrolló sin complicaciones y que Tini se encontraría en proceso de recuperación.

Tras una intensa agenda de presentaciones, apariciones públicas y proyectos musicales, la cantante habría decidido bajar el ritmo para enfocarse en su salud.

La situación también reabrió el debate sobre la presión constante que enfrentan las figuras públicas, quienes muchas veces deben atravesar procesos médicos o personales bajo la mirada atenta del público.

Por ahora, todo indica que Tini evoluciona favorablemente y que, una vez completada su recuperación, retomará sus actividades con la misma energía que la caracteriza.

