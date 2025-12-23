Westcol lanza indirecta a la comunidad de Yina Calderón: “No debe de tener ningún seguidor con plata”

El creador de contenido y streamer Westcol, hizo una fuerte declaración sobre la comunidad digital de Yina Calderón que generó opiniones divididas entre los internautas.

Westcol dice que Yina Calderón tiene una comunidad digital sin criterio. (Foto de Westcol - Arturo Holmes/AFP) (Foto de Yina Calderón Canal RCN)

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

¿Qué dijo Westcol sobre la comunidad digital de Yina Calderón?

En medio de una entrevista con el también creador de contenido Camilo Pulgarín, dijo sin filtros que los seguidores de Yina no son personas con dinero y mucho menos con criterio.

Según sus palabras, si uno sigue a alguien que hace lo que hizo Yina en el Stream Fighters, es porque está de acuerdo con esas faltas, porque una persona con valores se sentiría decepcionada.

También dijo que ojalá saliera algún seguidor de Yina con plata para conocerlo pero que lamentablemente no debe tener ninguno.

“No debe de tener ningún seguidor con plata”, expresó Westcol.

Las declaraciones de Westcol causaron furor en los internautas que se expresaron en los comentarios.

¿Qué postura tienen los internautas sobre las declaraciones de Westcol hacia la comunidad digital de Yina Calderón?

Algunos afirman que Westcol tiene la boca llena de verdad, mientras otros lo criticaron por meterse con las mujeres y además señalar la comunidad de Yina de esa manera, alegando que Westcol se cree el único en el mundo del entretenimiento y cree que el único contenido bueno es el que él hace.

Por otra parte, Yina le respondió hace poco a Westcol diciéndole que el evento lo hicieron entre los dos y que tuvo tanta visibilidad gracias a ella y que no entiende por qué Westcol tiene que estar mencionándola para poder captar la atención de las redes sociales.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio fue hospitalizado: su hermana Cintia viajó de urgencia y dio detalles sobre lo sucedido

Además, Westcol aseguró que no emprendió acciones legales porque para él es una pérdida de tiempo y que lo que ganó Yina Calderón es mínimo comparado con el dinero que facturó él por el evento.

En medio de todo este revuelo, Yina dejó entrever que en 2026 hará parte de un nuevo reality, aunque no dio mayores detalles.

Lo que sí dejó claro es que donde ella llega la atención del público está garantizada, pues su estilo irreverente y su capacidad para generar polémicas la han convertido en una de las personalidades más relevantes del medio.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio se pronuncia antes de su intervención en el corazón: "Todo va a estar bien"

Westcol también ha dejado claro que su mirada está puesta en nuevos proyectos dentro del mundo digital.

El streamer planea seguir consolidando su marca personal con transmisiones más ambiciosas, colaboraciones con otros creadores e invitados especiales y eventos que buscan superar el impacto de lo ya realizado.