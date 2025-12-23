Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La mamá de Lina Tejeiro responde a criticas tras mostrar sus canas: así las defendió

Vibiana Tejeiro defiende sus canas y muestra con orgullo su decisión de lucir el cabello natural.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Vibiana, mamá de Lina Tejeiro enfrenta críticas por dejarse crecer las canas
Mamá de Lina Tejeiro responde a críticas por sus canas. (Foto: Canal RCN)

Vibiana Tejeiro, madre de la actriz Lina Tejeiro, respondió a los comentarios sobre su cabello y aclaró que no ha cambiado de opinión respecto a dejarse las canas.

¿Qué dijo Vibiana, la mamá de Lina Tejeiro sobre sus canas?

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió detalles de su rutina capilar y explicó que su decisión es personal, sin miedo a las opiniones ajenas.

Frente a quienes dudaban de la autenticidad de su proceso, Vibiana fue clara: “No, mis amores, no me las tapé. Ahí están. Esto se llama un camuflaje. Míralas, ahí están”, escribió, asegurando la importancia en su transición capilar.

Más allá de lo estético, Vibiana aprovechó para enviar un mensaje de autonomía: “El día que me lo quiera volver a tinturar y eso me haga feliz, lo haré. Hacer lo que nos haga felices sin pasar por encima de nadie, es la fórmula perfecta”, señaló.

Por supuesto en esta ocasión generó reacciones divididas entre los internautas quienes están de acuerdo con la opinión de la mamá de Lina Tejeiro y tener al natural el cabello.

Mientras que otros internautas criticaron su postura, comentando que dejarse el cabello así le hace ver mayor de lo que es.

¿Por qué Vibiana, la mamá de Lina Tejeiro decidió mostrar sus canas?

La mamá de Lina Tejeiro habría tomado esta decisión hace varios meses, mostrando a través de sus redes sociales su cabello natural y dejando atrás los tintes.

Al hablar abiertamente sobre su elección, se ha enfrentado a múltiples comentarios, y no es la primera vez que la madre de la actriz se refiere públicamente a este tema.

Además, la mamá de Lina Tejeiro se ha mostrado orgullosa de lucir su cabello tal como es y lo ha compartido en varias fotos en sus redes sociales, reiterando su postura de manera constante.

Al igual que su hija, Vibiana es una mujer emprendedora. Su historia de vida se remonta a la venta de productos en su sector popular de Bogotá y actualmente es dueña de una marca enfocada en bienestar y cuidado personal.

