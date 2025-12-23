¿Papá ausente? El Agropecuario le responde a Aida Victoria Merlano con un video junto a Emiliano

El Agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano, emocionó las redes sociales con un tierno video junto a Emiliano.

El Agropecuario asegura que no es papá ausente con tierno video. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del jinete Freepik)

¿El Agropecuario le dejó indirecta a Aida Victoria Merlano en su video con Emiliano?

En el video se le puede ver a Juan David Tejada con su hijo sentado en las piernas y jugando, además, los internautas interpretaron el mensaje con el que acompañó la publicación como una indirecta para su expareja.

Dando a entender que está presente en su rol de padre después de las acusaciones que ha recibido por parte de Aida sobre ser un padre ausente con Emiliano.

La escena abrió un nuevo capítulo en la historia mediática de esta pareja, que en los últimos días protagonizó un rifirrafe público.

"El tiempo de Dios es perfecto", escribió Juan David Tejada en su publicación.

El enfrentamiento fue por la compra de una lujosa camioneta que Aida Victoria presumió en sus redes sociales.

El Agropecuario aseguró que el vehículo había sido adquirido con dinero que él le entregaba, mientras que Aida respondió que ese pago correspondía al arriendo del apartamento donde viven las hermanas de Juan David y que ella sola se encarga de mantener a Emiliano.

Para muchos usuarios, el video fue un intento de limpiar su imagen y demostrar que sí está presente en la vida del pequeño Emiliano.

¿De qué trata el primer libro de Aida Victoria Merlano?

Además de responder a las acusaciones sobre la camioneta, Aida anunció el lanzamiento de su primer libro, un proyecto que recopila las cartas de amor y desamor que ha escrito a lo largo de sus relaciones.

Según explicó, la idea surgió tras compartir estos textos con una amiga, quien la animó a convertirlos en una obra literaria.

Con el tiempo, esas cartas se transformaron en un proyecto más sólido y terminaron dando vida a su primer libro digital, el cual reúne experiencias personales, reflexiones y relatos que muestran las distintas etapas de sus relaciones.

Mientras que El Agropecuario lanzó su primer tema musical en el que habla del desamor y de una mala experiencia con una pareja, lo que también fue interpretado por los seguidores como una dedicatoria para Aida Victoria Merlano.

La canción refleja sentimientos de decepción y ruptura, y muchos internautas la relacionaron directamente con los recientes enfrentamientos públicos entre ambos.

El lanzamiento musical se convirtió en un nuevo ingrediente dentro de la polémica, pues mientras Aida promocionaba su libro, Juan David Tejada buscaba abrirse camino en la música mostrando su versión de la historia a través de letras y composiciones.