¿Aida Victoria Merlano y Ryan Castro juntos? La influenciadora genera dudas con respuesta en vivo

Aida Victoria Merlano se ha apoderado de las tendencias en las últimas tras una transmisión en vivo junto a Emiro Navarro.

¿Aida Victoria Merlano y Ryan Castro fueron pareja?

Aida Victoria Merlano y el finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia decidieron reunirse para hacer una transmisión en vivo en donde respondieron a las dudas de sus seguidores.

En medio de esta dinámica, la influenciadora le preguntó a Emiro Navarro por la persona que le había dado su celular.

El influenciador llenó de orgullo presumió que se lo había regalado nada más y nada menos que el reguetonero Ryan Castro.

Mi súper amigo, somos así (gesto de unidos)

Emiro le indagó a la influenciadora si conocía al cantante y su reacción lo dejó lleno de dudas a él y a varios internautas que estaba en la transmisión en vivo.

Aida Victoria Merlano reveló si tuvo o no una relación con Emiro Navarro. (Fotos del Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano cuando le preguntaron por Ryan Castro?

Emiro Navarro ante la reacción de Aida Victoria Merlano siguió insistiéndole para saber si lo conocía realmente o si había tenido algún vínculo con él.

Sin embargo, la influenciadora quiso desviar el tema al decirle que sí lo conocía y que era alguien que ubicaba dentro del mundo artístico, pero con un gesto de picardía y risa.

Sí nene, lo ubico.



Como era de esperarse aunque la respuesta de Aida Victoria fue corta sus gestos y risa nerviosa no pasaron por desapercibido en redes sociales en donde muchos han empezado a debatir si en realidad pasó algo entre la influenciadora y el reguetonero.

Cabe resaltar que, Aida Victoria Merlano sostuvo una relación con el streamer WestCol años atrás, quien es cercano al artista reguetonero y por eso, la posibilidad que haya pasado algo entre ellos enciende la polémica.

Hasta el momento el reguetonero no se ha pronunciado y la influenciadora quiso cambiar el tema de manera rápida en medio de la transmisión.