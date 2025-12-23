Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón lanzó fuerte advertencia a WestCol tras comentarios ofensivos en su contra

Yina Calderón estalló en contra de WestCol, luego de que este asegurara que sus seguidores no tienen dinero.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia - WestCol en la gala de los Latin Grammy.
Yina Calderón lanzó advertencia contra WestCol. Foto | Canal RCN - Arturo Holmes.

Yina Calderón, una de las influencers que constantemente está en el centro de la polémica, nuevamente causó revuelo en las redes sociales tras defenderse de un comentario ofensivo que recibió por parte de WestCol.

¿Por qué Yina Calderón estalló contra WestCol?

Todo surgió a raíz de una entrevista que concedió el streamer colombiano al programa de Cami Pulgarín, en donde el joven arremetió no solo en contra de Calderón, sino también hacia su público, pues aseguró que sus seguidores son personas que no tienen dinero.

“No debe de tener ningún seguidor con plata”, expresó Westcol con firmeza dejando en evidencia sus diferencias con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Qué respondió Yina Calderón luego de que WestCol arremetiera en contra de sus seguidores?

Frente a esto, Calderón no solo salió en defensa de su comunidad, sino que también lanzó una contundente advertencia hacia el streamer sobre lo que se viene el próximo año.

"Ojalá yo no me vuelva tu terror el otro año, porque estoy de la mano de Luinny, ya no estoy sola, ya no soy la muchachita que usted trataba re m4l, tengo un apoyo", dijo la empresaria de fajas convencida de todo su potencial y confiada en poder hacer cosas grandes.

Segundos más tarde, Yina continuó advirtiéndole a WestCol lo siguiente: "así que nos vemos el próximo año parce, a ver qué pasa".

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón le respondió a WestCol. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y WestCol?

Además de lanzar este comentario, la exhabitante de La casa más famosa del país en su segunda temporada, no perdió la oportunidad para decirle al streamer dos cosas puntuales: lo primero es que nunca más volverá a trabajar con él, y lo segundo, lo invitó a que no menosprecie a nadie, mucho menos por su condición económica.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Yina Calderón sobre comentario de WestCol. Foto | Canal RCN.

En medio de la polémica que han generado las declaraciones de WestCol, cabe señalar que las diferencias entre ambos se remontan a hace dos meses cuando Calderón tomó la decisión de reiterarse segundos después de iniciar su enfrentamiento contra Andrea Valdiri, acto que fue motivo de rechazo por el streamer, quien era el organizador de Streamer Fghters.

