Aida Victoria Merlano sorprende al hacer confesión sobre WestCol en plena entrevista

La influenciadora Aida Victoria Merlano decidió romper el silencio sobre su ruptura con WestCol por primera vez y revelar detalles de lo que pasó.

¿Qué reveló Aida Victoria Merlano sobre su relación y ruptura con WestCol?

En medio de una entrevista a la influenciadora le preguntaron por cuál había sido esa ruptura que más le había dolido.

Aida Victoria Merlano fue sincera al asegurar que la ruptura que más la había marcado y dolido era de lejos la del streamer antioqueño.

Siento que la persona por la que yo más he sufrido en mi vida es por West. Sí porque yo lo amé muchísimo.

La influenciadora aseguró que esta ruptura le había dolido bastante porque estaban pasando por el mejor momento de su relación.

La ruptura me dio duro, yo creo que ha sido la tusa que más me ha dolido.

WestCol confiesa que regresaría con Aida Victoria: “Me da miedo” (Foto Canal RCN) (Foto Tommaso Boddi / AFP)

Aida Victoria Merlano confesó que WestCol le fue infiel y le mandó mensaje

La influenciadora aseguró que cuando su relación acabó con WestCol ella sintió que el mundo se le derrumbó porque sentía que estaban pasando por un gran momento.

Cuando tu relación era chévere y tu terminas esa relación en un punto donde era chévere, ahí es cuando duele.

Aida Victoria reveló que su relación con WestCol se acabó por una tercera persona con la que se habría metido WestCol.

Yo con West sí tuve algo que perder, nuestra relación era brutal, increíble, ¿por qué la cagast* desgraciado?



La influenciadora aprovechó para lanzarle una pulla al creador de contenido y decirle que si no la hubiese embarrado su relación no habría terminado.

Asimismo, la creadora de contenido habló en esta entrevista sobre otras rupturas que no la marcaron o no significaron nada para ella: "Hay gente que ni fu ni fa".

Yo te voy a aclarar una cosa, a mí las tusas me duran muy poquito, yo termino hoy y a los tres días ya chao.

Una de las personas que la entrevistaba no dudó en sacarle a colación el tema del agropecuario, Juan David Tejada, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, Aida no confirmó ni negó que él fuese parte de su lista negra de exparejas.