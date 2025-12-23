Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano sorprende al hacer confesión sobre WestCol en plena entrevista

Aida Victoria Merlano habló sobre la aparente infidelidad que acabó con su relación con WestCol y le mandó claro mensaje al streamer.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre WestCol
Aida Victoria Merlano habló de WestCol en entrevista. (Fotos AFP: Arturo Holmes y Canal RCN)

La influenciadora Aida Victoria Merlano decidió romper el silencio sobre su ruptura con WestCol por primera vez y revelar detalles de lo que pasó.

Artículos relacionados

¿Qué reveló Aida Victoria Merlano sobre su relación y ruptura con WestCol?

En medio de una entrevista a la influenciadora le preguntaron por cuál había sido esa ruptura que más le había dolido.

Aida Victoria Merlano fue sincera al asegurar que la ruptura que más la había marcado y dolido era de lejos la del streamer antioqueño.

Siento que la persona por la que yo más he sufrido en mi vida es por West. Sí porque yo lo amé muchísimo.

La influenciadora aseguró que esta ruptura le había dolido bastante porque estaban pasando por el mejor momento de su relación.

La ruptura me dio duro, yo creo que ha sido la tusa que más me ha dolido.

WestCol y Aida Victoria
WestCol confiesa que regresaría con Aida Victoria: “Me da miedo” (Foto Canal RCN) (Foto Tommaso Boddi / AFP)

Artículos relacionados

Aida Victoria Merlano confesó que WestCol le fue infiel y le mandó mensaje

La influenciadora aseguró que cuando su relación acabó con WestCol ella sintió que el mundo se le derrumbó porque sentía que estaban pasando por un gran momento.

Cuando tu relación era chévere y tu terminas esa relación en un punto donde era chévere, ahí es cuando duele.

Aida Victoria reveló que su relación con WestCol se acabó por una tercera persona con la que se habría metido WestCol.

Yo con West sí tuve algo que perder, nuestra relación era brutal, increíble, ¿por qué la cagast* desgraciado?


La influenciadora aprovechó para lanzarle una pulla al creador de contenido y decirle que si no la hubiese embarrado su relación no habría terminado.

Asimismo, la creadora de contenido habló en esta entrevista sobre otras rupturas que no la marcaron o no significaron nada para ella: "Hay gente que ni fu ni fa".

Yo te voy a aclarar una cosa, a mí las tusas me duran muy poquito, yo termino hoy y a los tres días ya chao.

Una de las personas que la entrevistaba no dudó en sacarle a colación el tema del agropecuario, Juan David Tejada, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, Aida no confirmó ni negó que él fuese parte de su lista negra de exparejas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz hace un gesto con sus manos durante partido. Luis Díaz

Gera Ponce presumió por primera vez su pancita tras confirmarse su tercer embarazo

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, enterneció en redes sociales al posar a la cámara mostrando cómo avanza su embarazo.n

Gabriel Coronel reaccionó cuando le preguntaron por James Rodríguez Gabriel Coronel

Así reaccionó Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina, cuando le preguntaron por James Rodríguez

Gabriel Coronel contó detalles inéditos de cómo empezó su relación con Daniela Ospina y dejó curiosa evasiva ante pregunta sobre James Rodríguez.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia - WestCol en la gala de los Latin Grammy. Yina Calderón

Yina Calderón lanzó fuerte advertencia a WestCol tras comentarios ofensivos en su contra

Yina Calderón estalló en contra de WestCol, luego de que este asegurara que sus seguidores no tienen dinero.

Lo más superlike

Excesos, estrés y poco descanso: así impacta la Navidad en el cuerpo y la mente. Salud

Esta es la clave para celebrar en diciembre sin agotarse, según expertos

Descubre por qué diciembre puede afectar tu salud y qué hábitos recomiendan los expertos para disfrutar la Navidad sin agotarte.

Alexa Torrex apoyo en La casa de los famosos Colombia Julián Trujillo

Alexa Torrex confesó que apoyaba a Julián Trujillo en la final de La casa de los famosos 2024

Falleció reconocida periodista deportiva Talento internacional

Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

Paola Jara enseña a su sobrina estrenando el piano de Emilia Paola Jara

Paola Jara muestra a su sobrina estrenando el piano de Emilia y revela su reacción

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn