Paola Jara sorprende a sus fans con buena noticia tras el primer mes de Emilia, ¿qué dijo?

Paola Jara ha estado en el foco mediático en el último tiempo por todo lo que ha sido el tema del nacimiento de su hija Emilia.

¿Cuál fue la noticia que Paola Jara les dio a sus seguidores?

La cantante antioqueña sorprendió a sus seguidores en la jornada del 23 de diciembre al decirles a sus seguidores la noticia que tenía tras un mes del nacimiento de su hija.

Paola Jara reveló que estaba feliz por su nominación a los Grammy en representación de las mujeres colombianas y del género regional colombiano.

La cantante reveló que estaba feliz porque su canción "A ella" estaba llegando tan lejos en el mundo de la música llegando hasta una de las nominaciones más importantes en su carrera.

Una de las canciones que tanto me encanta y que está NOMINADA A LOS GRAMMY AMERICANO!

La artista antioqueña aseguró que este era uno de sus mayores logros y que se sentía feliz por representar a las mujeres de su país y que esto era una motivación para seguir esforzándose en darle música a sus seguidores.

No me cansaré de hablar de este logro tan grande y más siendo la primer mujer colombiana en la música regional! ESSSS INCREIBLE, la pueden escuchar en mi EP Sin Rodeos!

¿Paola Jara y Jessi Uribe se habían separado?

Paola Jara y Jessi Uribe acapararon las portadas digitales en el último tiempo luego que tomara fuerza el rumor que ambos estaban separados.

Sin embargo, esta separación de la que tanto se habló fue una separación temporal que tuvieron que vivir luego que el artista bumangués retomara sus compromisos laborales.

En sus momento la cantante se mostró triste porque Jessi tenía abandonarlas temporalmente por esta razón, algo que generó ruido entre sus seguidores.