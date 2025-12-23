Andrea Valdiri mostró su lado más humano y conmovió a sus seguidores, ¿qué dijo?

Una vez más, la influenciadora Andrea Valdirivolvió a tocar el corazón de sus seguidores tras compartir emotivo mensaje a propósito de las celebraciones de fin de año.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

¿Cuál fue el mensaje que envió Andrea Valdiri a propósito de las celebraciones de fin de año?

En esta oportunidad, la reconocida creadora de contenido colombiana quiso dirigirse a los internautas para dejarles un mensaje muy sentido por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, en donde apareció en compañía de sus dos hijas, Isabella y Adhara.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio fue hospitalizado: su hermana Cintia viajó de urgencia y dio detalles sobre lo sucedido

Con este mensaje, la famosa creadora digital quiso solidarse con cada una de las personas que están atravesando situaciones difíciles en esta época, con el fin de hacerles saber que cuentan con su apoyo y recordarles que, por más difícil que todo parezca, todo pasará.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón estalló tras comentario ofensivo de WestCol sobre sus seguidores: "no menosprecie a nadie"

“En esta navidad cuando muchos corazones cargan silencios y tristezas, queremos recordarles que no están solos. Desde nosotras, con amor sincero, les enviamos besos luz y un abrazo que cruce las pantallas”, escribió Valdiri.

¿Por qué Andrea Valdiri envió un amoroso mensaje a sus seguidores?

Así mismo, la influenciadora expresó sus deseos de que, en estas celebraciones, la esperanza pueda encontrar el camino, “Dios te bendiga”, agregó.

Andrea Valdiri envió sentido mensaje a sus seguidores por motivo de fin de año

Desde que Andrea alcanzó reconocimiento en las redes sociales, se ha mostrado a hablar sobre las situaciones personales que ha enfrentado a lo largo de los años. Por esta razón, sus palabras intentan mostrar su versión más real, una que le permite a los usuarios sentirse de alguna manera identificados con su historia.

Con este mensaje de fin de año, Andrea dejó claro que, más allá del contenido que suele compartir, también quiere usar sus redes para enviar apoyo y esperanza. Un gesto sencillo, pero significativo, que recordó que un mensaje de cariño puede marcar la diferencia.

Andrea Valdiri conmueve con mensaje de fin de año. Foto | Canal RCN.

Como la bailarina, han sido muchas las figuras del entretenimiento que se han sumado con dedicatorias a su comunidad para dejar ver su lado más humano y empatizar con todos aquellos que viven realidades muy distintas a las de ellos.