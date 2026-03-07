Nicolás Arrieta llama la atención al revelar detalles inéditos de su infancia: "eramos emo"

Nicolás Arrieta sorprendió en redes al compartir un curioso detalle acerca de su infancia. Tras su reencuentro con Camila Orrego, reconocida empresaria colombiana, llamó la atención al revelar uno de sus recuerdos juntos.

¿Qué dijo Camila Orrego sobre Nicolás Arrieta?

La amistad de Camila Orrego con Nicolás Arrieta se remonta a su adolescencia. Tras protagonizar un reencuentro en la calle, la influencer decidió compartir algunos recuerdos que muestran la cercanía que han mantenido a lo largo de los años.

Nicolás Arrieta recuerda detalles de su infancia / (Foto del Canal RCN)

Orrego relató que se encontró con Nicolás Arrieta mientras comían mango en la calle. A través de un mensaje, Camila destacó lo feliz que se sintió tras protagonizar ese reencuentro con su amigo de infancia.

“Miren a quién me encontré comiendo mango, un peladito con un mango"

La empresaria destacó que muchas personas le preguntaban acerca de dónde lo conocía. Como respuesta, reveló que conoce al exparticipante de La casa de los famosos desde los 15 años.

¿Qué anécdota compartió Camila Orrego sobre Nicolás Arrieta?

La influencer también destacó que, en su adolescencia, contaban con demasiada cercanía. Tras compartir tanto tiempo juntos, destacó que quienes los conocían les asignaron apodos que aún recuerdan.

“Éramos ‘emo’. A él le decían ‘Peter Pan' y a mí ‘Alpinita'", afirmó.

Camila Orrego compartió recuerdos junto a Nicolás Arrieta / (Foto de Freepik)

Tras el reencuentro, los internautas afirmaron que la emoción de Camila y Nicolás fie evidente, pues, según afirman, a pesar de estar grabando un video, su cercanía y complicidad se percibe.

¿Qué mensaje dedicó Camila Orrego a Nicolás Arrieta?

Tras el emotivo momento, Camila compartió el momento a través de sus redes sociales. Al revelar que se abrazaron y expresaron su emoción, Orrego hizo una dedicatoria que no pasó desapercibida en redes:

“JAJA estoy feliz y orgullosa de ti”, expresó.

