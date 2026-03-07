Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nicolás Arrieta llama la atención al revelar detalles inéditos de su infancia: "eramos emo"

Nicolás Arrieta generó comentarios tras reencontrarse con Camila Orrego, amiga de infancia, y compartir algunos de sus recuerdos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Nicolás Arrieta revela detalles de su infancia
Nicolás Arrieta habla de su infancia / (Foto del Canal RCN)

Nicolás Arrieta sorprendió en redes al compartir un curioso detalle acerca de su infancia. Tras su reencuentro con Camila Orrego, reconocida empresaria colombiana, llamó la atención al revelar uno de sus recuerdos juntos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Camila Orrego sobre Nicolás Arrieta?

La amistad de Camila Orrego con Nicolás Arrieta se remonta a su adolescencia. Tras protagonizar un reencuentro en la calle, la influencer decidió compartir algunos recuerdos que muestran la cercanía que han mantenido a lo largo de los años.

¿Qué dijo Camila Orrego sobre Nicolás Arrieta?
Nicolás Arrieta recuerda detalles de su infancia / (Foto del Canal RCN)

Orrego relató que se encontró con Nicolás Arrieta mientras comían mango en la calle. A través de un mensaje, Camila destacó lo feliz que se sintió tras protagonizar ese reencuentro con su amigo de infancia.

“Miren a quién me encontré comiendo mango, un peladito con un mango"

La empresaria destacó que muchas personas le preguntaban acerca de dónde lo conocía. Como respuesta, reveló que conoce al exparticipante de La casa de los famosos desde los 15 años.

Artículos relacionados

¿Qué anécdota compartió Camila Orrego sobre Nicolás Arrieta?

La influencer también destacó que, en su adolescencia, contaban con demasiada cercanía. Tras compartir tanto tiempo juntos, destacó que quienes los conocían les asignaron apodos que aún recuerdan.

“Éramos ‘emo’. A él le decían ‘Peter Pan' y a mí ‘Alpinita'", afirmó.

¿Qué anécdota compartió Camila Orrego sobre Nicolás Arrieta?
Camila Orrego compartió recuerdos junto a Nicolás Arrieta / (Foto de Freepik)

Tras el reencuentro, los internautas afirmaron que la emoción de Camila y Nicolás fie evidente, pues, según afirman, a pesar de estar grabando un video, su cercanía y complicidad se percibe.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje dedicó Camila Orrego a Nicolás Arrieta?

Tras el emotivo momento, Camila compartió el momento a través de sus redes sociales. Al revelar que se abrazaron y expresaron su emoción, Orrego hizo una dedicatoria que no pasó desapercibida en redes:

“JAJA estoy feliz y orgullosa de ti”, expresó.

Tras el reencuentro, los internautas señalaron que la emoción de Camila y Nicolás era evidente, y aseguraron que, a pesar de estar grabando un video, su cercanía y complicidad era evidente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano se mostró cantando a grito herido Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reapareció y dejó misterioso mensaje: "No te resistas al dolor"

La influenciadora Aida Victoria Merlano compartió video cantando despechada y dejó curioso mensaje, ¿indirecta?

Westcol rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa sobre las canciones de Kris R Westcol

Westcol rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa sobre las canciones de Kris R

Westcol se sinceró y, en medio de una transmisión en vivo, reveló lo que realmente opina sobre las canciones de Kris R.

Jessica Cediel se defendió de las críticas Jessica Cediel

Jessica Cediel rompió el silencio y se defendió de las críticas: "No voy a cambiar de opinión"

La presentadora Jessica Cediel se pronunció tras una lluvia críticas por expresar sus ideologías y sus creencias cristianas.

Lo más superlike

Romances. La casa de los famosos

Estos son los romances que se han formado en las tres temporadas de La casa de los famosos Colombia

Amores inesperados, parejas que trascendieron y otras que quedaron en el recuerdo de los seguidores del programa.

Hombre mayor gana popularidad en redes por imitar a Karina García Viral

Hombre mayor se vuelve viral por imitar a Karina García y en redes lo bautizan 'Karino'

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

Luis Alfonso explica por qué decidió respaldar al equipo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento Yeison Jiménez

Luis Alfonso confiesa la verdadera razón por la que decidió apoyar al equipo de Yeison Jiménez

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?