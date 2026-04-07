Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nicolás Arrieta lanzó duro comentario sobre Alexa Torrex y así reaccionó Jhorman Toloza

Nicolás Arrieta lanzó un duro comentario sobre Alexa Torrex y Jhorman Toloza no tardó en reaccionar, generando revuelo en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Arrieta habló de Alexa Torrex y Toloza reaccionó de inmediato
Arrieta habló de Alexa Torrex y Toloza reaccionó de inmediato. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido Nicolás Arrieta generó revuelo en redes sociales tras lanzar un fuerte comentario sobre Alexa Torrex, actual participante de La casa de los famosos Colombia. La situación no pasó desapercibida y Jhorman Toloza, prometido de la cantante, reaccionó públicamente.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el duro comentario que Nicolás Arrieta hizo sobre Alexa Torrex?

Durante las últimas horas Nicolás Arrieta informó públicamente que había recuperado su celular luego de que este le fuera hurtado el pasado miércoles 1 de abril, sin embargo, la reacciones frente a este hecho se salieron de control.

Nicolás Arrieta lanzó fuerte comentario sobre Alexa Torrex
Nicolás Arrieta lanzó fuerte comentario sobre Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

Varias seguidoras en redes sociales del creador de contenido manifestaron por medio de mensajes directos, que posteriormente fueron publicados por él, sus intenciones de serles infiel a sus parejas sentimentales si él les daba la oportunidad.

Artículos relacionados

Para parar con este tipo de comentarios, el influenciador mencionó que no quería más problemas de los que ya tenía y mucho menos quería sumar más enemigos. A raíz de esto, una seguidora le mencionó que para que esto no ocurriera ella podría dejar a su pareja, siempre y cuando él dejara a su novia Manuela Ortiz.

Este comentario fue razón suficiente para que Nicolás Arrieta comparara su propuesta con las decisiones que ha tomado últimamente Alexa Torrex dentro de La casa de los famosos Colombia, por lo que sarcásticamente le preguntó a la internauta si de casualidad ella no era la participante del reality en cuestión: “Alexa, ¿eres tú? Jajaja”, precisó.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza al duro comentario de Nicolás Arrieta hizo sobre Alexa Torrex?

Junto a la captura de pantalla de dicha conversación, Nicolás Arrieta decidió etiquetar a Jhorman Toloza junto a un mensaje en el que le preguntó sobre qué debería hacer en esta situación.

Comentario de Nicolás Arrieta sobre Alexa Torrex desató reacción de Toloza
Comentario de Nicolás Arrieta sobre Alexa Torrex desató reacción de Toloza. (Foto Canal RCN).

“@jhormantol, ¿ahí qué hacemos manin? Jajaja”,preguntó el creador de contenido seguido de un mensaje en el que le dejó claro que solo era un comentario en tono de broma.

Ante esto, Toloza únicamente reaccionó reposteando la publicación de Arrieta a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Nataly Umaña dejó aparente indirecta a Alejandro Estrada: estas palabras dividen opiniones Nataly Umaña

Nataly Umaña dejó aparente indirecta a Alejandro Estrada: estas palabras dividen opiniones en redes

Nataly Umaña comparte curiosas palabras en sus redes e internautas opinan si es para Alejandro Estrada de La casa de los famosos Col.

Aida Cortés presume de su transformación. Talento nacional

Aida Cortés sorprendió al revelar su impactante transformación; así se ve la cantante

Aida Cortés comparte imágenes que muestran cómo pasó de niña soñadora a artista reconocida con logros y metas alcanzadas.

Paola Jara sorprende al mostrar el rostro de Emilia Paola Jara

Paola Jara deja ver a Emilia sin tapar su rostro: ¿a quién se parece?

Paola Jara vuelve a conmocionar las redes tras compartir fotos sin filtros en el rostro de Emilia, en medio de sus vacaciones.

Lo más superlike

Ryan Castro sorprende al contar cómo habla con mujeres Ryan Castro

Ryan Castro rompe el silencio y revela cómo conquista a una mujer: “Soy muy desconfiado”

Ryan Castro reveló cómo se acerca a mujeres y por qué prefiere conocerlas en persona y no en redes.

Alexa Torrex le devuelve la ropa a Mariana Zapata. Mariana Zapata

Mariana Zapata y Alexa Torrex protagonizaron discusión por la ropa en La casa de los famosos

Reconocida actriz sufre grave accidente y termina hospitalizada junto a sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz sufre grave accidente y termina hospitalizada junto a sus hijos

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación Belinda

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos