Nicolás Arrieta lanzó duro comentario sobre Alexa Torrex y así reaccionó Jhorman Toloza

El creador de contenido Nicolás Arrieta generó revuelo en redes sociales tras lanzar un fuerte comentario sobre Alexa Torrex, actual participante de La casa de los famosos Colombia. La situación no pasó desapercibida y Jhorman Toloza, prometido de la cantante, reaccionó públicamente.

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¿Cuál fue el duro comentario que Nicolás Arrieta hizo sobre Alexa Torrex?

Durante las últimas horas Nicolás Arrieta informó públicamente que había recuperado su celular luego de que este le fuera hurtado el pasado miércoles 1 de abril, sin embargo, la reacciones frente a este hecho se salieron de control.

Nicolás Arrieta lanzó fuerte comentario sobre Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

Varias seguidoras en redes sociales del creador de contenido manifestaron por medio de mensajes directos, que posteriormente fueron publicados por él, sus intenciones de serles infiel a sus parejas sentimentales si él les daba la oportunidad.

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Para parar con este tipo de comentarios, el influenciador mencionó que no quería más problemas de los que ya tenía y mucho menos quería sumar más enemigos. A raíz de esto, una seguidora le mencionó que para que esto no ocurriera ella podría dejar a su pareja, siempre y cuando él dejara a su novia Manuela Ortiz.

Este comentario fue razón suficiente para que Nicolás Arrieta comparara su propuesta con las decisiones que ha tomado últimamente Alexa Torrex dentro de La casa de los famosos Colombia, por lo que sarcásticamente le preguntó a la internauta si de casualidad ella no era la participante del reality en cuestión: “Alexa, ¿eres tú? Jajaja”, precisó.

¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza al duro comentario de Nicolás Arrieta hizo sobre Alexa Torrex?

Junto a la captura de pantalla de dicha conversación, Nicolás Arrieta decidió etiquetar a Jhorman Toloza junto a un mensaje en el que le preguntó sobre qué debería hacer en esta situación.

Comentario de Nicolás Arrieta sobre Alexa Torrex desató reacción de Toloza. (Foto Canal RCN).

“@jhormantol, ¿ahí qué hacemos manin? Jajaja”,preguntó el creador de contenido seguido de un mensaje en el que le dejó claro que solo era un comentario en tono de broma.

Ante esto, Toloza únicamente reaccionó reposteando la publicación de Arrieta a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.