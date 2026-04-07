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Video de Manuela QM desata reacciones tras lucir su embarazo: ¿qué pasó con su barriguita?

Video de Manuela QM genera reacciones por cómo luce su embarazo y genera dudas sobre su barriguita.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Manuela QM aparece en video y detalle en su barriguita desata reacciones
Manuela QM sorprende con video donde su barriguita no pasa desapercibida. (Foto: AFP y Freepik)

Manuela QM, pareja de Blessd, compartió una imagen que generó reacciones en redes sociales, pero más allá de lucir su embarazo, su barriguita llamó la atención entre sus seguidores al notar el evidente detalle en la imagen que compartió.

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¿Qué mostró Manuela QM, novia de Blessd sobre su embarazo?

La creadora de contenido publicó una imagen en un ascensor, donde aparece tomándose una selfie frente al espejo.

En esta primera foto, Manuela QM señaló que no se evidenciaba su embarazo. Posteriormente, compartió otra imagen en la que posa de lado, permitiendo ver su barriguita de manera más clara.

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No obstante, en la primera fotografía, Manuela QM acompañó la imagen con el mensaje: “Dónde está Caleb”, lo que generó comentarios entre sus seguidores.

Manuela QM aparece en video y detalle en su barriguita desata reacciones
Manuela QM sorprende con video donde su barriguita no pasa desapercibida . (Foto: AFP)

En la segunda imagen, al cambiar de ángulo, su barriguita se hace visible, lo que contrastó con la percepción que dejó la primera publicación pues era evidente que no se le notaba el embarazo.

Como era de esperarse las imágenes generaron una ola de reacciones entre sus seguidores quienes no pararon de reacciones al ver su imagen sin la barriguita.

¿Qué ha pasado entre Manuela QM y Blessd?

Estas imágenes se dan luego de que Manuela QM y Blessd estuvieran en medio de la conversación por una posible reconciliación entre ellos.

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Meses atrás, se conocieron unas conversaciones en las que el cantante urbano fue relacionado con una modelo.

Tras esta situación, Manuela QM tomó acciones y ocultó las imágenes que tenía junto a él, lo que generó rumores sobre una posible ruptura en su relación sentimental.

Manuela QM aparece en video y detalle en su barriguita desata reacciones
Manuela QM sorprende con video donde su barriguita no pasa desapercibida.(Foto: AFP)

Posteriormente, tras varios rumores de separación y luego de que Blessd apareciera junto a Westcol mencionando que su relación había llegado a su fin, la situación volvió a generar atención.

Días después, Manuela QM apareció en uno de los shows del cantante paisa que hizo en la ciudad de Medellín, lo que provocó revuelo entre los fanáticos del cantante al cantante de nuevo con su pareja y dándose una nueva oportunidad.

Hasta el momento, ni Manuela QM ni Blessd no han compartido nuevas publicaciones juntos en sus redes sociales confirmando la reconciliación.

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