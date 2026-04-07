Feid paraliza las redes tras publicar video junto a Karol G: ¿se reconciliaron?

Karol G y Feid vuelven a ser tendencia en redes sociales luego de que circulara un video del cantante con su colega, pues, el clip había sido publicado en su cuenta de YouTube.

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En septiembre de 2025, nacieron los rumores sobre la supuesta ruptura de los cantantes, pero para ese entonces, las únicas señales de esto que es que ya no interactuaban en las publicaciones del otro ni salían juntos públicamente.

Con el paso de los meses, las especulaciones fueron aumentando y finalmente, esta ruptura la habría confirmado el medio internacional TMZ, quien reveló que los colombianos ya no tenían una relación, según fuentes cercanas a ellos.

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¿Cuál es el video que publico Feid con Karol G?

El artista Feid, está muy activo en sus redes sociales con su contenido musical, pues dentro de poco dará el Falxo Tour en Bogotá y esto tiene emocionados a sus seguidores.

Feid causa furor con inesperado video junto a Karol G. (AFP/ Hector Vivas)

Además, está compartiendo cómo nació su último álbum “El Green Print: La Saga (Disco 1) - Feid VS. Ferxxo" a través de cortos en su canal de YouTube, en donde compartió un clip junto a Karol G.

El paisa revolucionó las plataformas digitales con un detrás de cámaras de su concierto en Medellín, en donde aparece Karol G junto a sus padres y suegros y, de hecho, salen los artistas dándose un beso.

Como era de esperarse, los internautas colapsaron porque no esperaban que él compartiera algo donde estuviera Carolina, porque se supone que ellos terminaron.

Feid sorprende con video junto a Karol G y desata rumores de reconciliación. (AFP/ Mike Coppola)

¿Karol G y Feid volvieron?

Tras la publicación de este detrás de cámaras en YouTube del concierto de Feid en Medellín, surgieron dos preguntas: ¿Karol G y Feid volvieron? y, ¿Karol G y Feid nunca han terminado?

Para algunos, los cantantes no le habrían puesto fin a su relación, pero aparecer por separados en el mismo evento, fue la muestra de que ese noviazgo no va más y sus fanáticos, ven señales donde sea, para seguir creyendo en el amor de los paisas.

Por otro lado, hay quienes creen que solo se trata de que Feid está compartiendo material que ya tenía guardado y que no perdería esos momentos que fueron importantes para él.

Por ahora, ninguno de los artistas ha revelado nada sobre su relación.