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Jhorman Toloza lanzó fuerte indirecta tras polémica con los padres de Alexa: "esa gente no respeta"

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, reavivó la polémica con explosivas declaraciones que estarían dirigidas a sus suegros.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhorman Toloza y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza habría enviado explosivo mensaje contra los padres de Alexa. Foto | Canal RCN.

Jhorman Toloza, quien por estos días ha estado en medio de la polémica, nuevamente apareció en redes sociales para lanzar una clara indirecta que no pasó desapercibida en redes sociales.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza en redes sociales sobre su suegros?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador de contenido ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, llamó la atención al repostear un comentario que hizo en otra red social.

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"Yo me pregunto, si son capaces de insultar, am3nazar y den1grar a sus propios hijos, ¿por qué les sorprende que hagan eso con sus fans?", escribió el influenciador en las últimas horas.

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Así mismo, fue contundente al mencionar que, "esa gente no respeta nadie", palabras con las que dejó en evidencia su molestia y disgusto.

Jhorman Toloza y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Exprometido de Alexa Torrex lanzó sorpresivo mensaje. Foto | Canal RCN.

¿Jhorman Toloza les envió indirecta a La familia recocha?

Cabe señalar que, el comentario del exprometido de Alexa Torrex vino horas después de que también se pronunciara por medio de sus historias expresando su completo rechazo con ciertos comportamientos que estarían relacionados con La familia recocha.

"¿Entonces insultan a los fans y les tiran las cuentas? Así le paga el diablo al que bien le sirve, la lealtad es un chiste en ese hogar", señaló.

Pero no solo dijo eso, también aseguró que, muy probablemente los padres saldrán a decir públicamente que sus hijos "son lo peor".

Lo que sería una clara señal de que sus palabras estarían dirigidas a los padres de Alexa Torrex, fue una especie de dedicatoria en la que escribió lo siguiente: "De parte de: la fa..., son tan banales".

¿Qué pasó entre La familia recocha y Jhorman Toloza?

Cabe señalar que, el conflicto entre ambas partes, se dio a raíz de unas declaraciones de los padres de la participante de La casa de los famosos en el programa Buen día Colombia, espacio en el que ambos dieron a conocer que su relación con Jhorman no era la más cercana, además de mostrarse en desacuerdo con el compromiso de su hija, pues ambos coincidieron en que su prioridad ahora es enfocarse en sus proyectos.

Alexa Torrrex en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza lanzó indirecta que estaría dirigida a sus suegros. Foto | Canal RCN.

Frente a esto, Toloza, quien se ha caracterizado por decir lo que piensa sin filtro, rechazó por completo las palabras de sus suegros, dejando en evidencia que los dos se han "metido" todo el tiempo en su noviazgo con Alexa.

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