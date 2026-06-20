¿Nicky Jam será padre de gemelos? Foto junto a su novia desató rumores

Una reciente fotografía de Nicky Jam junto a su novia Juana Valentina Varón generó rumores en redes sociales sobre un posible embarazo de gemelos. La imagen comenzó a circular rápidamente y llevó a varios usuarios a comentar y especular sobre la posible llegada de dos bebés a la vida de la reconocida pareja.

¿Nicky Jam y su novia serán padres de gemelos?

El reconocido cantante estadounidense Nicky Jam se apoderó de las tendencias luego de publicar una fotografía junto a su novia Juana Valentina Varón, reconocida modelo colombiana, que encendió los rumores sobre un posible embarazo.

La imagen de Nicky Jam que encendió rumores de gemelos con su pareja. (Foto Canal RCN).

La fotografía en cuestión generó una ola de comentarios y especulaciones que apuntan a un posible embarazo e incluso a la posibilidad de que la pareja espere gemelos, debido a la forma en la que decidieron posar.

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Pues la forma en que él la abraza, especialmente alrededor del abdomen, y el número dos que la joven hace con sus dedos, han alimentado los rumores sobre el posible inicio de esta nueva etapa.

“¿Será verdad lo del embarazo?”, “Se ven muy lindos juntos”, “Ojalá sea cierto, harían bonita familia”, “Ella es muy hermosa, hacen buena pareja”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

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Sin embargo, vale la pena destacar que hasta el momento todo se basa únicamente en interpretaciones de usuarios y no existe confirmación oficial por parte de la pareja.

¿Quién es Juana Valentina Varón, la novia de Nicky Jam?

Tiempo después de su relación sentimental con la venezolana Aleska Génesis, el reconocido cantante Nicky Jam decidió darse una nueva oportunidad en el amor con la modelo colombiana de 24 años Juana Valentina Varón.

Según comentó el artista, la forma en la que ambos se conocieron fue bastante inesperada, ya que su encuentro se dio cuando la joven visitó su restaurante en Miami, acompañada de una amiga y su hija.

Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación estable, que ahora vuelve a captar la atención pública en medio de los recientes rumores que circulan en redes sociales.