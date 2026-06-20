Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Nicky Jam será padre de gemelos? Foto junto a su novia desató rumores

Foto reciente de Nicky Jam junto a su novia generó rumores sobre un posible embarazo gemelar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Foto de Nicky Jam junto a su pareja desata rumores sobre posible paternidad de gemelos
Foto de Nicky Jam junto a su pareja desata rumores sobre posible paternidad de gemelos. (Foto AFP: Gustavo Caballero | Freepik).

Una reciente fotografía de Nicky Jam junto a su novia Juana Valentina Varón generó rumores en redes sociales sobre un posible embarazo de gemelos. La imagen comenzó a circular rápidamente y llevó a varios usuarios a comentar y especular sobre la posible llegada de dos bebés a la vida de la reconocida pareja.

Artículos relacionados

¿Nicky Jam y su novia serán padres de gemelos?

El reconocido cantante estadounidense Nicky Jam se apoderó de las tendencias luego de publicar una fotografía junto a su novia Juana Valentina Varón, reconocida modelo colombiana, que encendió los rumores sobre un posible embarazo.

La imagen de Nicky Jam que encendió rumores de gemelos con su pareja
La imagen de Nicky Jam que encendió rumores de gemelos con su pareja. (Foto Canal RCN).

La fotografía en cuestión generó una ola de comentarios y especulaciones que apuntan a un posible embarazo e incluso a la posibilidad de que la pareja espere gemelos, debido a la forma en la que decidieron posar.

Artículos relacionados

Pues la forma en que él la abraza, especialmente alrededor del abdomen, y el número dos que la joven hace con sus dedos, han alimentado los rumores sobre el posible inicio de esta nueva etapa.

“¿Será verdad lo del embarazo?”, “Se ven muy lindos juntos”, “Ojalá sea cierto, harían bonita familia”, “Ella es muy hermosa, hacen buena pareja”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Artículos relacionados

Sin embargo, vale la pena destacar que hasta el momento todo se basa únicamente en interpretaciones de usuarios y no existe confirmación oficial por parte de la pareja.

¿Quién es Juana Valentina Varón, la novia de Nicky Jam?

Tiempo después de su relación sentimental con la venezolana Aleska Génesis, el reconocido cantante Nicky Jam decidió darse una nueva oportunidad en el amor con la modelo colombiana de 24 años Juana Valentina Varón.

Según comentó el artista, la forma en la que ambos se conocieron fue bastante inesperada, ya que su encuentro se dio cuando la joven visitó su restaurante en Miami, acompañada de una amiga y su hija.

Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación estable, que ahora vuelve a captar la atención pública en medio de los recientes rumores que circulan en redes sociales.

¿Embarazo en camino? Foto de Nicky Jam y su novia genera especulaciones
¿Embarazo en camino? Foto de Nicky Jam y su novia genera especulaciones. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo sorprendió a su hijo con emotivo mensaje desde el Mundial 2026 Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sorprendió a su hijo con emotivo mensaje desde el Mundial 2026

El hijo de Cristiano Ronaldo celebró su cumpleaños número 16 mientras su padre disputa el Mundial 2026 con Portugal.

Así luce el abdomen de Manuela QM tras dar a luz y mostrar sus cambios Blessd

Manuela QM mostró las marcas que le quedaron en el abdomen tras dar a luz a su bebé

Manuela QM compartió imágenes donde mostró las marcas que le quedaron en el abdomen tras el nacimiento de su bebé.

Samuel Brand es el atractivo hijo de Claudia Bahamón Claudia Bahamón

Él es el atractivo hijo de Claudia Bahamón que llama la atención en redes; ¿cuál es la razón?

Samuel Brand, hijo de Claudia Bahamón, volvió a ser tema de conversación tras protagonizar un momento familiar especial.

Lo más superlike

Selección Colombia Mundial de fútbol

Quién es el mejor jugador de Colombia tras el primer partido en el Mundial 2026, según la IA

La IA analizó a todos los jugadores de Colombia en el Mundial 2026 y lanzó el nombre del más destacado por ahora.

Maluma hizo una inesperada confesión sobre su vida lejos de los escenarios Maluma

Maluma hizo una inesperada confesión sobre su vida lejos de los escenarios: “Era adicto a ese ritmo”

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente