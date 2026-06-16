Neymar sorprendió al anunciar que será papá en pleno Mundial 2026

El futbolista Neymar reveló a sus millones de fanáticos en el mundo que se convertirá en padre nuevamente junto con su esposa la modelo e influenciadora Bruna Biancardi.

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¿Neymar será padre por quinta vez?

La brasileña compartió a través de su canal de YouTube un video en el que dieron a conocer que están a la espera de su tercer bebé en común.

Recordemos que, el jugador tiene cuatro hijos, Davi Lucca, fruto de su relación con Carolina Dantas, Helena, producto de su romance con la influencer Amanda Kimberlly, y Mavie y Mel con la modelo e influencer Bruna Biancardi.

En la grabación se ve a la famosa pareja junto a sus dos dos hijos y el hijo mayor del brasileño en medio de la naturaleza listos para realizar una dinámica en la que dan a conocer el género de su siguiente bebé.

En la dinámica, todos están vestidos de blanco y se vendan los ojos para luego con pintura manchar a los otros.

Cuando se destapan los ojos descubren que todos están de color rosado, revelando que tendrán otra niña.

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¿Cómo reaccionó Neymar tras conocer que tendrá otra niña?

El futbolista no pudo disimular al ver que será otra niña, pues, al parecer, esperaba que fuera un niño, por lo que hace un gesto que ha llamado la atención de muchos.

Posteriormente, tomó la situación con humor y señaló que se iba a volver loco con tanta mujer alrededor.

"Dios mío me voy a volver loco. Voy a poner la banda y a partir de hoy serán las Spice Girls, serán las K-pop", expresó.

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Tras su revelación, lograron miles de corazones y comentarios donde los llenaron de felicitaciones por la nueva integrante de la familia.

Por ahora, se desconocen cuántos meses de embarazo tiene la modelo y qué nombre le pondrán, pero sus fanáticos están al pendiente de lo que puedan seguir revelando al respecto.

¿Neymar está en el Mundial 2026?

El futbolista sí se convocó para la Selección de Brasil en el Mundial, pero no disputó el primer partido en la competencia debido a una lesión en el gemelo derecho.