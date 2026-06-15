Lina Tejeiro sorprendió con inesperada confesión sobre su embarazo

La actriz Lina Tejeiro sorprendió a sus millones de fanáticos al hacerles reveladoras confesiones sobre su embarazo de su primer bebé, Gael, como decidió llamarlo.

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¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre su embarazo?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías y videos de cómo luce en su avanzado embarazo.

En las imágenes se dejó ver haciendo ejercicio y presumiendo su enorme barriguita.

Con dicha publicación, aprovechó para confesar cómo se siente y cómo ha vivido este proceso tan importante en su vida.

"Cada día me conozco más, aprendo más y descubro una nueva Lina. Sí, suena a cliché, pero siento que me redefino constantemente según las situaciones que vivo, las dificultades que enfrento y las metas que persigo", escribió.

Detalló que ahora es una Lina más tranquila, menos pretenciosa, más reservada con las cosas que quiere cuidar y comparte solo aquello que sien te que no le hace daño a nadie.

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¿Qué le pidió Lina Tejeiro a sus fanáticos en medio de su embarazo?

La llanera se sinceró con sus admiradores y les destacó que, esta ocasión no esperen videos de reacciones, fotos aesthetic, fiestas de revelación de género ni todo lo que normalmente sucede en los embarazos, pues ella lo está viviendo a su manera, a su ritmo y como siente que debe y quiere vivirla.

"Tal vez esta versión de mí solo exista durante este momento de mi vida. O tal vez llegó para quedarse. No lo sé. A veces ni yo misma me reconozco. A veces extraño versiones anteriores de mí. Pero por ahora, simplemente me estoy permitiendo vivirla", agregó.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza, su enorme pancita y la felicitaron por cómo está viviendo este proceso en su vida.

Sin embargo, otros no tardaron en decirle que esperan que sí pueda seguirles compartiendo más detalles de su embarazo, pues les gustaría conocer un poco más de cómo ella lo está viviendo.

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Por ahora, Lina Tejeiro reveló que su bebé nacerá el próximo mes de octubre y se desconoce si dará a conocer su rostro públicamente o lo mantendrá en su privacidad.