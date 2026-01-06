Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Neymar presume su colección de lujo con Batimóvil y autos millonarios

Neymar volvió a captar miradas al exhibir su exclusiva colección de vehículos y relojes de lujo, valorada en más de 65 millones de dólares.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Neymar sorprende con su colección de autos de lujo
Neymar sorprende con su colección de autos de lujo. Foto AFP/FRANCK FIFE

Neymar Jr. no solo suele acaparar miradas por su talento dentro del campo, también lo hace por el estilo de vida que construyó fuera de él.

El delantero brasileño ha convertido su pasión por el lujo y la exclusividad en una impresionante colección de vehículos que, para muchos expertos, rivaliza con la de grandes coleccionistas privados.

La colección del actual jugador del Santos FC está valorada en más de 65 millones de dólares, una cifra que, llevada a pesos equivale a más de 260.000 millones de pesos.

Artículos relacionados

¿Qué hace tan especial la colección de autos de Neymar Jr.?

Uno de los vehículos más comentados es su Batmobile personalizado, inspirado en el icónico auto de Batman, no se trata de una réplica común, sino de un modelo hecho a medida, pensado exclusivamente para el futbolista.

 

Aunque no puede circular de forma convencional por las calles, su valor se estima en varios millones de dólares, superando fácilmente los 20.000 millones de pesos colombianos, debido a su diseño único y nivel de personalización.

A este se suma un garaje con marcas que representan la cima del automovilismo de lujo, Neymar ha sido visto al volante de Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce y Bugatti, marcas que no solo garantizan potencia, sino también estatus y exclusividad en el mercado mundial.

Artículos relacionados

¿Cuánto valen en pesos los autos más lujosos de Neymar?

Entre las joyas más destacadas se encuentra un Bugatti, cuyo precio base suele rondar los 3 millones de dólares, es decir, cerca de 12.000 millones de pesos colombianos.

También figura un Rolls-Royce, valorado aproximadamente en 500.000 dólares, lo que equivale a unos 2.000 millones de pesos.

Gol olímpico de Neymar Jr. en Brasil
El Batimóvil personalizado de Neymar es una de las piezas más exclusivas de su colección privada. (AFP: NELSON ALMEIDA)

Un Lamborghini personalizado puede costar alrededor de 400.000 dólares, es decir, cerca de 1.600 millones de pesos, mientras que un Ferrari de alta gama puede ubicarse en los 350.000 dólares, unos 1.400 millones de pesos colombianos.

Cada uno de estos vehículos ha sido adaptado al gusto de Neymar, con detalles únicos en interiores, colores y acabados.

Artículos relacionados

¿Qué otros autos de Neymar elevan el valor de su garaje?

La colección no se limita a autos deportivos. Neymar también cuenta con un Batcóptero, valorado en cerca de 14 millones de dólares, lo que en pesos colombianos equivale a aproximadamente 56.000 millones.

Y a esto se suma su jet privado Dassault Falcon 900LX, tasado en 50 millones de dólares, es decir, cerca de 200.000 millones de pesos.

¡Neymar y Bruna Biancardi esperan bebé! Así anunciaron la noticia
Neymar posee relojes de marcas como Richard Mille y Patek Philippe, valorados en millones. (AFP: CARL DE SOUZA)

Estos lujos, combinados con relojes de alta gama de marcas como Richard Mille y Patek Philippe algunos con precios que superan fácilmente los 4.000 o 8.000 millones de pesos, consolidan una de las colecciones más costosas del mundo deportivo.

Su garaje no solo es una muestra de riqueza, sino un reflejo de su gusto por lo exclusivo, lo extremo y lo fuera de lo común, tan audaz como su estilo de juego en la cancha.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara responde cómo manejará su profesión con su rol de madre Paola Jara

¿Paola Jara pondrá en pausa su carrera tras convertirse en madre de Emilia? Esto dijo la cantante

Paola Jara habla sin filtros sobre lo que pasará con su carrera musical tras la llegada de su pequeña bebé.

Paola Jara responde cuándo mostrará oficialmente el rostro de la bebé Paola Jara

Paola Jara revela la razón por la que aún no muestra el rostro de Emilia: “Puede ser mañana”

Paola Jara causó revuelo al revelar a sus millones seguidores cuándo mostrará oficialmente el rostro de Emilia.

Aida Victoria Merlano enamora a sus seguidores. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano enternece las redes al bailar con su hijo Emiliano y deja una inesperada indirecta

Aida Victoria Merlano enternece las redes al bailar con Emiliano y lanza una indirecta inesperada que llamó la atención.

Lo más superlike

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?

Aunque se celebra el mismo día, en Colombia el Día de Reyes tiene un significado distinto frente a otros países del mundo.

Juan Palau habla de los muebles de La casa de los famosos 2026 La casa de los famosos

Juan Palau revela a los participantes que podrían ser los “muebles” en La casa de los famosos 3

Miley Cyrus llama la atención al mostrarse molesta con un fotógrafo Miley Cyrus

Miley Cyrus llama la atención al mostrarse molesta con un fotógrafo, ¿qué sucedió?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal