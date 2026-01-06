Neymar presume su colección de lujo con Batimóvil y autos millonarios

Neymar Jr. no solo suele acaparar miradas por su talento dentro del campo, también lo hace por el estilo de vida que construyó fuera de él.

El delantero brasileño ha convertido su pasión por el lujo y la exclusividad en una impresionante colección de vehículos que, para muchos expertos, rivaliza con la de grandes coleccionistas privados.

La colección del actual jugador del Santos FC está valorada en más de 65 millones de dólares, una cifra que, llevada a pesos equivale a más de 260.000 millones de pesos.

¿Qué hace tan especial la colección de autos de Neymar Jr.?

Uno de los vehículos más comentados es su Batmobile personalizado, inspirado en el icónico auto de Batman, no se trata de una réplica común, sino de un modelo hecho a medida, pensado exclusivamente para el futbolista.

Aunque no puede circular de forma convencional por las calles, su valor se estima en varios millones de dólares, superando fácilmente los 20.000 millones de pesos colombianos, debido a su diseño único y nivel de personalización.

A este se suma un garaje con marcas que representan la cima del automovilismo de lujo, Neymar ha sido visto al volante de Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce y Bugatti, marcas que no solo garantizan potencia, sino también estatus y exclusividad en el mercado mundial.

¿Cuánto valen en pesos los autos más lujosos de Neymar?

Entre las joyas más destacadas se encuentra un Bugatti, cuyo precio base suele rondar los 3 millones de dólares, es decir, cerca de 12.000 millones de pesos colombianos.

También figura un Rolls-Royce, valorado aproximadamente en 500.000 dólares, lo que equivale a unos 2.000 millones de pesos.

El Batimóvil personalizado de Neymar es una de las piezas más exclusivas de su colección privada. (AFP: NELSON ALMEIDA)

Un Lamborghini personalizado puede costar alrededor de 400.000 dólares, es decir, cerca de 1.600 millones de pesos, mientras que un Ferrari de alta gama puede ubicarse en los 350.000 dólares, unos 1.400 millones de pesos colombianos.

Cada uno de estos vehículos ha sido adaptado al gusto de Neymar, con detalles únicos en interiores, colores y acabados.

¿Qué otros autos de Neymar elevan el valor de su garaje?

La colección no se limita a autos deportivos. Neymar también cuenta con un Batcóptero, valorado en cerca de 14 millones de dólares, lo que en pesos colombianos equivale a aproximadamente 56.000 millones.

Y a esto se suma su jet privado Dassault Falcon 900LX, tasado en 50 millones de dólares, es decir, cerca de 200.000 millones de pesos.

Neymar posee relojes de marcas como Richard Mille y Patek Philippe, valorados en millones. (AFP: CARL DE SOUZA)

Estos lujos, combinados con relojes de alta gama de marcas como Richard Mille y Patek Philippe algunos con precios que superan fácilmente los 4.000 o 8.000 millones de pesos, consolidan una de las colecciones más costosas del mundo deportivo.

Su garaje no solo es una muestra de riqueza, sino un reflejo de su gusto por lo exclusivo, lo extremo y lo fuera de lo común, tan audaz como su estilo de juego en la cancha.