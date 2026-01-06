Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Koral Costa confirmó su separación con Omar Murillo 'Bola 8': esto dijo

Koral Costa hizo frente a los rumores sobre su separación con Omar Murillo y finalmente lo confirmó.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Koral Costa confirmó su separación de Omar Murillo ‘Bola 8’: sus palabras sorprendieron
Koral Costa confirmó su separación de Omar Murillo ‘Bola 8’: sus palabras sorprendieron. (Foto Canal RCN).

Desde hace varias semanas circulaban en redes sociales rumores sobre una supuesta separación entre Koral Costa y su esposo Omar Murillo, conocido como ‘Bola 8’. Ante los constantes comentarios, la cantante decidió pronunciarse y confirmó que la información era cierta: sí se separaron.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Koral Costa sobre su separación con Omar Murillo, Bola 8?

En la tarde de este martes 6 de enero, Koral Costa sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir un video en el que se refirió a los constantes comentarios y rumores que aseguraban que su relación con Omar Murillo había llegado a su fin. Esto surgió luego de que la pareja tomara distancia debido a que el actor inició un nuevo proyecto en España.

Esto es lo que se sabe del supuesto divorcio de Koral Costa y Omar Murillo
Esto es lo que se sabe del supuesto divorcio de Koral Costa y Omar Murillo. (Foto Canal RCN).

Ante la ola de especulaciones, la cantante decidió hacer frente a la situación y confirmar que, en efecto, sí se separó del actor. Sin embargo, aclaró que no fue por falta de amor, sino como parte de un sacrificio para que él pudiera cumplir sus sueños. Así lo reveló por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Artículos relacionados

“Sí, pero no porque no haya amor. Cuando tú tienes amor, dejas que las personas logren sus sueños, que logren lo que quieren lograr. Tú no tienes derecho a retener los sueños de nadie, y cuando tú tienes un sueño no quieres que nadie lo retenga. El amor también es eso: permitir que los demás logren lo que quieren lograr”, expresó.

Con esto, Koral Costa confirmó que la separación es real y que se trata de un sacrificio que decidió asumir para ver a Bola 8 feliz. No obstante, sus declaraciones no dejaron del todo claro si la relación llegó definitivamente a su fin o si simplemente hizo referencia a la distancia que existe actualmente, ya que ella continúa en Colombia mientras Omar se encuentra en España.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karol Costa y Omar Murillo a su separación?

Tras la confirmación de la separación entre Koral Costa y Omar Murillo, conocido como Bola 8, las redes sociales no tardaron en llenarse de reacciones por parte de sus seguidores.

Artículos relacionados

Comentarios como: “Koral él y tu hace una pareja maravillosa ante las cámaras pero solo ustedes detrás de sabrán las razones lo importante es que sean felices”, “Bueno, te llegará uno y con ese serás mamá y serás feliz”, “Para mí sería lo contrario apoyarlo y estar con él así sea a distancia porque el tiempo los volvería a unir es mi humilde opinión”, “Pero ¿es en serio? Ay no”, fueron algunos de los que se leen en la publicación.

Koral Costa y Omar Murillo ‘Bola 8’ enfrentarían un posible divorcio
Koral Costa y Omar Murillo ‘Bola 8’ enfrentarían un posible divorcio. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos generó revuelo. Alfredo Redes

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su reconciliación con su expareja

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su reconciliación y sorprendió con románticas fotografías en redes.

Cambio de look de Dayana Jaimes Dayana Jaimes

Dayana Jaimes reaparece renovada y su cambio de look da de qué hablar: “Lloré, reí, sufrí”

El cambio de look de Dayana Jaimes generó reacciones y volvió a ponerla en el centro de la conversación digital.

Luisa Fernanda W habla de una de sus intervenciones de belleza Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W habla de una de sus intervenciones de belleza, ¿se arrepiente?

Luisa Fernanda W sorprendió al hablar acerca de uno de sus procedimientos de belleza y confesar si se arrepiente de él.

Lo más superlike

Juan Palau habla de los muebles de La casa de los famosos 2026 La casa de los famosos

Juan Palau revela a los participantes que podrían ser los “muebles” en La casa de los famosos 3

Juan Palau, participante de La casa de los famosos 2026, sorprendió al revelar quienes serían ‘los muebles’ de esta temporada.

Miley Cyrus llama la atención al mostrarse molesta con un fotógrafo Miley Cyrus

Miley Cyrus llama la atención al mostrarse molesta con un fotógrafo, ¿qué sucedió?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine