Koral Costa confirmó su separación con Omar Murillo 'Bola 8': esto dijo

Desde hace varias semanas circulaban en redes sociales rumores sobre una supuesta separación entre Koral Costa y su esposo Omar Murillo, conocido como ‘Bola 8’. Ante los constantes comentarios, la cantante decidió pronunciarse y confirmó que la información era cierta: sí se separaron.

¿Qué dijo Koral Costa sobre su separación con Omar Murillo, Bola 8?

En la tarde de este martes 6 de enero, Koral Costa sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir un video en el que se refirió a los constantes comentarios y rumores que aseguraban que su relación con Omar Murillo había llegado a su fin. Esto surgió luego de que la pareja tomara distancia debido a que el actor inició un nuevo proyecto en España.

Esto es lo que se sabe del supuesto divorcio de Koral Costa y Omar Murillo. (Foto Canal RCN).

Ante la ola de especulaciones, la cantante decidió hacer frente a la situación y confirmar que, en efecto, sí se separó del actor. Sin embargo, aclaró que no fue por falta de amor, sino como parte de un sacrificio para que él pudiera cumplir sus sueños. Así lo reveló por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

“Sí, pero no porque no haya amor. Cuando tú tienes amor, dejas que las personas logren sus sueños, que logren lo que quieren lograr. Tú no tienes derecho a retener los sueños de nadie, y cuando tú tienes un sueño no quieres que nadie lo retenga. El amor también es eso: permitir que los demás logren lo que quieren lograr”, expresó.

Con esto, Koral Costa confirmó que la separación es real y que se trata de un sacrificio que decidió asumir para ver a Bola 8 feliz. No obstante, sus declaraciones no dejaron del todo claro si la relación llegó definitivamente a su fin o si simplemente hizo referencia a la distancia que existe actualmente, ya que ella continúa en Colombia mientras Omar se encuentra en España.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karol Costa y Omar Murillo a su separación?

Tras la confirmación de la separación entre Koral Costa y Omar Murillo, conocido como Bola 8, las redes sociales no tardaron en llenarse de reacciones por parte de sus seguidores.

Comentarios como: “Koral él y tu hace una pareja maravillosa ante las cámaras pero solo ustedes detrás de sabrán las razones lo importante es que sean felices”, “Bueno, te llegará uno y con ese serás mamá y serás feliz”, “Para mí sería lo contrario apoyarlo y estar con él así sea a distancia porque el tiempo los volvería a unir es mi humilde opinión”, “Pero ¿es en serio? Ay no”, fueron algunos de los que se leen en la publicación.