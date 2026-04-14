Neider García dedicó emotivo mensaje de cumpleaños a Karen Sevillano: así reaccionó la influencer

Karen Sevillano volvió a captar la atención en redes sociales durante la celebración de su cumpleaños. Un mensaje de Neider García, su pareja, generó diversas reacciones entre los internautas.

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¿Qué dijo Neider García sobre el cumpleaños de Karen Sevillano?

A través de sus redes sociales, Neider García, pareja de Karen Sevillano, llamó la atención al celebrar el cumpleaños de la creadora de contenido. Mediante una publicación en Instagram, compartió varias fotografías junto a ella.

En el post, incluyó imágenes en las que aparecen posando juntos y riéndose. Además, agregó algunos videos de Karen en los que se le ve interactuando con la cámara y bailando.

El mensaje que acompañó la publicación fue comentado por los internautas. En el texto, expresó:

“Feliz cumpleaños mi amor y amor mío. Estoy deseando que la vida me permita estar a tu lado muchos más de tus años. Te amo”.

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¿Cómo reaccionó Karen Sevillano tras el mensaje de Neider García?

La presentadora no tardó en responder a la publicación. A través de los comentarios, Karen Sevillano dejó un mensaje breve que llamó la atención de quienes siguen su relación.

“Ay pinchi 😍😭🥹”, escribió.

Karen Sevillano reaccionó tras el mensaje de Neider García / (Fotos del Canal RCN)

Además, la creadora de contenido compartió las fotografías en sus historias de Instagram, donde añadió emojis de caras enamoradas.

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¿Cuál es la historia entre Karen Sevillano y Neider García?

La relación entre Neider García y Karen Sevillano se ha consolidado como una de las más visibles dentro del entorno digital. Ambos son creadores de contenido originarios de Cali y han construido su trayectoria de manera paralela en Instagram y TikTok.

Su relación comenzó antes de que Karen alcanzara mayor reconocimiento en televisión. Con el paso del tiempo, su vínculo se fortaleció mientras crecían en redes sociales, compartiendo contenido relacionado con estilo de vida y humor.

En redes recuerdan la historia entre Karen Sevillano y Neider García / (Foto del Canal RCN)

Uno de los momentos que más comentarios generó ocurrió durante la participación de Karen en La casa de los famosos Colombia. Durante ese periodo, Neider se mantuvo activo en redes sociales, apoyando su proceso dentro del reality del Canal RCN.

Además, participó en una dinámica del reality conocida como “congelados”, en la que ingresó a la casa para darle un mensaje de apoyo. Este momento fue ampliamente compartido por los internautas, quienes destacaron la cercanía entre ambos.