Neider cuestionó a Karen Sevillano por salir desde la madrugada a una cita que despertó sospechas

Neider relató una situación con Karen Sevillano al verla salir a una cita y regresar varias horas después, lo que le creó dudas.

Neider García dudó de la cita de Karen Sevillano
Así reacciona Neider García a la cita de Karen Sevillano / (Fotos del Canal RCN)

Una situación contada por Neider García, pareja de Karen Sevillano, llamó la atención en redes luego de que mostrara su desconfianza al verla salir muy temprano a una cita y no volver sino hasta la noche, un hecho que lo llevó a cuestionarse qué estaba pasando realmente.

¿Por qué Neider desconfió de Karen Sevillano?

Según contó Neider a través de sus historias de Instagram, Karen salió de su casa alrededor de las siete de la mañana con el argumento de ir a hacerse las uñas. El horario, al tratarse de un sábado, fue uno de los primeros aspectos que le llamó la atención.

¿Uñas a las 7 de la mañana, un sábado? Esto no es posible, dijo.

En su relato, expresó su sorpresa y comentó que no lograba entender cómo un procedimiento de ese tipo podía realizarse desde tan temprano. Ante esos comentarios, Karen reaccionó entre risas y exclamó “Dios mío”.

¿Por qué Neider desconfió de Karen Sevillano?
Neider García desconfió de Karen Sevillano / (Foto del Canal RCN)

Neider contó que, a medida que pasaban las horas, la ausencia de Karen se alargó más de lo que imaginaba. Según afirmó con humor, durante el día no dejó de preguntarse por qué se estaba demorando tanto, lo que generó comentarios llenos de curiosidad y humor.

¿Qué pasó cuando Karen Sevillano regresó a su casa?

Neider explicó que Karen regresó a casa en horas de la noche, cerca de las ocho. En ese momento, él le cuestionó que había pasado todo el día haciéndose las uñas, destacando que, según él, tenía el mismo diseño con el que había salido de casa en la mañana.

En medio de la conversación, Neider le preguntó por qué se había demorado tanto tiempo y, siguiendo el tono de broma, insinuó que podía haber algo más detrás de la larga jornada. Incluso pensó en la existencia de ‘alguien más’ y comenzó a preguntarle cómo se llamaba y dónde había conocido a la otra persona.


Karen, entre risas, explicó que el procedimiento se había extendido porque incluyó manos y pies, razón por la que tomó más tiempo del normal.

¿Cómo es la relación de Karen Sevillano y Neider García?

La relación de Karen Sevillano y Neider García es ampliamente conocida en redes sociales, donde ambos comparten contenidos de su vida cotidiana. Gran parte de sus publicaciones se basan en situaciones comunes de pareja llevadas al formato de comedia.

¿Cómo es la relación de Karen Sevillano y Neider García?
Karen Sevillano y Neider García, pareja del entretenimiento colombiano / (Foto del Canal RCN)

Neider ha acompañado públicamente a Karen en momentos clave de su carrera, incluida su participación en La casa de los famosos. También ha manifestado apoyo frente a situaciones de crítica en redes. Los internautas destacan que a través de redes se evidencia como mantienen una convivencia estable y humorística.

Tras este episodio, los seguidores interpretaron el relato como una anécdota más dentro de la dinámica que suelen compartir, destacando que el intercambio estuvo marcado por el humor y no por una acusación formal.

