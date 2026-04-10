Neider causó risas al comparar a Karen Sevillano y sus hermanas con frutinovelas: esta es la imagen

Neider García, novio de Karen Sevillano, provocó reacciones en redes sociales al sumarse a la tendencia viral relacionada con las frutas, que ha tomado gran fuerza en redes sociales en las últimas semanas.

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¿Qué compartió Neider sobre Karen Sevillano y la tendencia de las frutas?

Recientemente, en redes sociales se ha viralizado una gran cantidad de contenidos en los que las frutas son protagonistas de historias tipo “novelas”.

En estos videos, los usuarios recrean situaciones cotidianas con un toque de humor, en el que las frutas representan personajes que suelen estar envueltos en situaciones sentimentales, especialmente relacionadas con la infidelidad.

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Neider y Karen Sevillano son conocidos en redes sociales por crear contenido de humor en el que ellos mismos suelen ser los protagonistas, y esta vez no fue la excepción.

Neider se suma a la tendencia y compara a Karen Sevillano con frutinovelas. (Foto: Canal RCN)

A través de sus historias de Instagram, donde suma millones de seguidores, Neider compartió una imagen que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

En la fotografía se puede ver a Karen Sevillano junto a sus dos hermanas, posando con vestidos de playa.

La publicación, que en principio parecía una imagen común, generó comentarios debido a una modificación que realizó el propio Neider García.

¿Por qué la imagen de Karen Sevillano provocó una ola de reacciones?

Lo que llamó la atención fue la edición de la imagen, en la que Neider agregó distintas frutas junto a cada una de las mujeres que aparecen en la fotografía.

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Entre ellas se pueden identificar elementos como una banana, una sandía y una mora, ubicada junto la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Neider se suma a la tendencia y compara a Karen Sevillano con frutinovelas. (Foto: Canal RCN)

Este detalle hizo que varios usuarios relacionaran la publicación con la tendencia de las “frutinovelas”, lo que generó una serie de reacciones en sus redes sociales, con comentarios de humor.

Por el momento, Karen Sevillano no ha reaccionado ni se ha pronunciado sobre la imagen que compartió su pareja sentimental; sin embargo, los usuarios en redes sociales están atentos por conocer qué piensa la influencer tras la imagen que circula en otras cuentas.