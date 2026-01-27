Nataly Umaña rompió el silencio tras declaraciones de Alejandro Estrada en La casa de los famosos

Nataly Umaña, exesposa de Alejandro Estrada, participante de La casa de los famosos Colombia, se pronunció en las últimas horas luego que el actor hablara sobre su separación en su Línea de la vida.

¿Cómo reaccionó Nataly Umaña a las declaraciones de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

La actriz y exparticipante también del reality del Canal RCN apareció a través de sus redes sociales para referirse a las declaraciones de su exesposo en La casa de los famosos Colombia.

Nataly aseguró que le habían llegado varios mensajes con las declaraciones del actor y que esto la había hecho romper su silencio, dejando claro que no se volvería a pronunciar sobre el tema.

Umaña fue directa al asegurar que nunca pensó y tampoco le dijo a Alejandro Estrada que regresaran tras lo que pasó entre ella y Miguel Melfi en el reality.

Yo nunca le pedí a Alejandro que volviéramos, nunca.

Nataly Umaña asegura que Alejandro Estrada le pidió que regresaran tras polémica con Miguel Melfi

Nataly Umaña asegura que, cuando ella salió de La casa de los famosos Colombia, presuntamente, Alejandro la buscó para que arreglaran las cosas y hasta le propuso que volvieran cuando toda la polémica se calmara.

De hecho cuando yo salgo, él me dice, mona esperemos que pase todo esto y volvemos y yo le dije ¿qué? ¿tú crees que todo lo que hice fue en la casa fue en vano? Fue justamente para liberarme de ti.

Sin embargo, la actriz asegura que ella le dejó claro que no quería regresar con él y que lo que había hecho en el reality había sido específicamente para que se liberaran el uno del otro porque había codependencia y ninguno de los dos al parecer era capas de soltarse y terminar su matrimonio.

Fue mi manera de salir, mal, pero era mi manera de ser libre.

Nataly en sus declaraciones dejó claro que en ningún momento le dijo al actor que volvieran y que si él llegó a pensar en eso, nunca fue un sentimiento mutuo.

Que él haya querido volver o se le haya pasado por la cabeza es una cosa muy distinta a lo que yo quería. Para regresar se necesitan dos, él no iba a volver solo.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

El actor abrió su corazón en el espacio de la Línea de la vida en donde hizo un resumen de sus mejores y peores momentos desde su infancia a la actualidad.

En medio de esta dinámica llegó el tema de su matrimonio con Nataly Umaña y posterior separación tras la presunta infidelidad de ella en el programa.

Ante esto el actor aseguró que le dolió bastante todo lo que pasó en ese entonces y también expresó que le había dado más duro cuando vio que todos se le fueron encima a ella, momento en el que llegó a pensar en arreglar las cosas y buscar reconciliarse, pero prefirió no hacerlo.

“Me dolía más cómo la acribill*ban en su momento. Se me pasó por la cabeza volver, pero a veces hay que saber soltar por completo, dejar ir”.