Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nataly Umaña rompió el silencio tras declaraciones de Alejandro Estrada en La casa de los famosos

"Nunca le pedí que volviéramos”: Nataly Umaña reaccionó a las declaraciones de Alejandro Estrada en La casa de los famosos sobre su separación.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandro Estrada y su línea de la vida
Nataly Umaña respondió a Alejandro Estrada. (Fotos Canal RCN)

Nataly Umaña, exesposa de Alejandro Estrada, participante de La casa de los famosos Colombia, se pronunció en las últimas horas luego que el actor hablara sobre su separación en su Línea de la vida.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Nataly Umaña a las declaraciones de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

La actriz y exparticipante también del reality del Canal RCN apareció a través de sus redes sociales para referirse a las declaraciones de su exesposo en La casa de los famosos Colombia.

Nataly aseguró que le habían llegado varios mensajes con las declaraciones del actor y que esto la había hecho romper su silencio, dejando claro que no se volvería a pronunciar sobre el tema.

Umaña fue directa al asegurar que nunca pensó y tampoco le dijo a Alejandro Estrada que regresaran tras lo que pasó entre ella y Miguel Melfi en el reality.

Yo nunca le pedí a Alejandro que volviéramos, nunca.

 

 

Artículos relacionados

Nataly Umaña asegura que Alejandro Estrada le pidió que regresaran tras polémica con Miguel Melfi

Nataly Umaña asegura que, cuando ella salió de La casa de los famosos Colombia, presuntamente, Alejandro la buscó para que arreglaran las cosas y hasta le propuso que volvieran cuando toda la polémica se calmara.

De hecho cuando yo salgo, él me dice, mona esperemos que pase todo esto y volvemos y yo le dije ¿qué? ¿tú crees que todo lo que hice fue en la casa fue en vano? Fue justamente para liberarme de ti.

Sin embargo, la actriz asegura que ella le dejó claro que no quería regresar con él y que lo que había hecho en el reality había sido específicamente para que se liberaran el uno del otro porque había codependencia y ninguno de los dos al parecer era capas de soltarse y terminar su matrimonio.

Fue mi manera de salir, mal, pero era mi manera de ser libre.

Nataly en sus declaraciones dejó claro que en ningún momento le dijo al actor que volvieran y que si él llegó a pensar en eso, nunca fue un sentimiento mutuo.

Que él haya querido volver o se le haya pasado por la cabeza es una cosa muy distinta a lo que yo quería. Para regresar se necesitan dos, él no iba a volver solo.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las declaraciones de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

El actor abrió su corazón en el espacio de la Línea de la vida en donde hizo un resumen de sus mejores y peores momentos desde su infancia a la actualidad.

En medio de esta dinámica llegó el tema de su matrimonio con Nataly Umaña y posterior separación tras la presunta infidelidad de ella en el programa.

Ante esto el actor aseguró que le dolió bastante todo lo que pasó en ese entonces y también expresó que le había dado más duro cuando vio que todos se le fueron encima a ella, momento en el que llegó a pensar en arreglar las cosas y buscar reconciliarse, pero prefirió no hacerlo.

“Me dolía más cómo la acribill*ban en su momento. Se me pasó por la cabeza volver, pero a veces hay que saber soltar por completo, dejar ir”.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada estuvieron juntos por más de una década.
Nataly Umaña y Alejandro Estrada se sinceraron sobre su separación. Fotos: RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura reaccionó a un seguidor que la llamó señora. La Segura

La Segura recibe críticas por su forma de vestir y la comparan con una señora: así reaccionó

La Segura fue comparada con una señora por su forma de vestir y su respuesta sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

Falleció actor de SpiderMan a los 38 años. Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció actor de SpiderMan a los 38 años

El actor de doblaje que dio voz a Spider-Man en español falleció a los 38 años, dejando un vacío en el doblaje latino.

Hermana Yeison Jiménez se sinceró tras su muerte Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez dejó estremecedor mensaje tras dos semanas de su fallecimiento

Heidy Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, rompió el silencio y dejó emotivo mensaje con una de sus últimas fotos juntos.

Lo más superlike

Beba sacude La casa de los famosos tras rumores de embarazo La casa de los famosos

Beba rompe el silencio tras comentarios de su posible embarazo en La casa de los famosos

Marilyn desató los rumores de embarazo tras hablar de los síntomas de Beba y su reacción no pasó desapercibida.

Blessd celebra su cumpleaños Blessd

Blessd sorprendió al revelar cómo lucía antes de ser famoso

Exmiss Universo Puerto Rico Jaylene Álvarez revela que le diagnosticaron cáncer de mama Talento internacional

ExMiss Universo revela que fue diagnosticada con cáncer de mama: "recibí un diagnóstico, no una sentencia"

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo