Nataly Umaña rompió el silencio sobre Alejandro Estrada tras un año de su divorcio

Nataly Umaña se ha apoderado de las tendencias luego de hablar sobre su separación con Alejandro Estrada sin filtro un año después de su separación, además, de contar detalles de su vida sentimental.

¿Qué reveló Nataly Umaña de su separación con Alejandro Estrada?

La exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia reveló que tras su separación con Alejandro Estrada se dedicó a sanar por completo, siendo la terapia su mejor aliado.

Nataly asegura que en este proceso entendió que tenía 'muchas heridas' desde su infancia que no había logrado sanar y que le fueron generando vacíos en su vida que nunca pensó tener.

Traía muchas heridas como la del rechazo, la de la injusticia, la de la traición, la del abandono.

La actriz asegura que con todo esto logró descubrir que tenía el síndrome del Salvador, el cual se veía en sus apegos hacia las personas y más a sus parejas sentimentales.

Nataly Umaña contó si se arrepiente de separarse de Alejandro Estrada. (Fotos Canal RCN)

¿Nataly Umaña se arrepiente de su separación con Alejandra Estrada?

Frente a si se arrepiente en la forma en que terminaron las cosas con Alejandro Estrada, la actriz asegura que no, porque aunque no fue la manera correcta de salir de su matrimonio, siente que fue la única forma.

Lo que pasó en el reality fue lo que la gente vio, pero fue mi manera de escape, el detonante, no justificándome, porque sí, cometí un error, pero qué bonito que cometí ese error, porque gracias a eso pude entender que necesitaba ayuda.

Nataly Umaña confesó en la revista Vea que siente que ese error en La casa de los famosos Colombia al meterse con Miguel Melfi y que le provocó su separación no fue del todo malo porque la ayudó a sanar cosas de toda su vida.

Asimismo, Nataly fue directa al aconsejar a las personas que están en una relación o matrimonio en el que no son felices a tomar medidas y no dejar que las cosas lleguen a su peor punto.

“Esto es un llamado para la gente, para que no tengan que llegar a las últimas consecuencias por no poder soltar. A mí me dijeron pecadora, y yo digo: ‘el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra’.

Nataly Umaña rompió el silencio sobre su separación con Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN)

¿Nataly Umaña ya está en una nueva relación sentimental?

La actriz en esta entrevista también habló de su vida sentimental tras según ella haber podido sanar luego de su separación con Alejandro Estrada.

“Me preguntaron que si estaba soltera y yo solo dije, ‘estoy feliz’ y, obvio, esto se prestó para que la gente pensara que sí tengo a alguien o no, pero no, yo estoy tranquila”.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que por el momento no está con nadie, pero que siente que ya está lista para volverse a dejar conquistar y por qué no, enamorarse.