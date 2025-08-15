Karina García unió por error a un fan de Siria en una transmisión en vivo: así reaccionó

Karina García ha empezado a ser tendencia en redes sociales luego de una inesperada llamada en redes sociales con un fanático que dijo estar desde Siria.

¿Por qué Karina García le marcó a un seguidor en Siria?

Un clip de Karina García ha empezado a hacerse viral y en este quedó grabado el momento en el que la influenciadora se encontraba transmitiendo en vivo su entrenamiento en el gimnasio cuando se conectó con un fanático extranjero.

Al parecer, la modelo antioqueña le pidió a su entrenador que le ayudara con un tema del celular y fue allí en el que por equivocación él le marcó a uno de sus seguidores que estaban en el en vivo.

No, profe, mira lo que hiciste.

El internauta al contestar aseguró que se encontraba desde Sirian y seguido a esto le pidió a Karina García que hicieran una dinámica en redes llamada "batalla", esto con el fin de él generar algunos ingresos que le ayudarían en el mal momento que atraviesa su país.

Hola Karina, por favor Karina una batalla, soy de Siria, está en guerra y necesito ayuda para la comida.

Karina García llamó por equivocaicón a fan de Siria. (Canal RCN)

¿Cómo fue la reacción de Karina García al conectarse con un seguidor sirio?

Karina García quedó en shock con este inesperado momento en medio de su transmisión y por eso le explicó a su fanático que iba a desconectarse.

Qué pena contigo, me voy a desconectar, Dios te bendiga.

Sin embargo, el internauta de Siria le seguía pidiendo que lo escuchara y que hicieran esa dinámica en redes, ante esto, la influenciadora le explicó que estaba ocupada entrenando.

Me encantaría hacer batalla contigo, pero estoy entrenando. Bebé no puedo estoy entrenando.

¿Qué reacciones provocó el erro de Karina García con seguidor sirio?

Como era de esperarse esta equivocación de Karina García y su entrenador en medio de una transmisión en vivo ha divido las opiniones en redes sociales.

Por un lado, varios de sus seguidores han tomado con gracia el hecho que la influenciadora haya conectado a un seguidor de manera inesperada a la transmisión y más por la reacción de ella al ver lo que pasaba.

No obstante, algunos internautas han criticado a la influenciadora por su forma de responderle a su seguidor, quien en varias oportunidades le pidió ayuda durante la llamada.

Sin embargo, seguidores de Karina García han puesto en tela de juicio si de verdad este seguidor estaba en dicho país de Asia o si solo estaba tratando de lucrarse.