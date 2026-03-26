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Nataly Umaña reveló si planea tener hijos en la actualidad: ¿cambió de opinión?

Nataly Umaña reveló si actualmente desea tener hijos y aclaró si su postura frente a la maternidad ha cambiado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Nataly Umaña rompe el silencio sobre la maternidad
Nataly Umaña rompe el silencio sobre la maternidad. (Foto Canal RCN).

La reconocida actriz colombiana Nataly Umaña volvió a ser tema de conversación en las redes sociales tras revelar públicamente si actualmente contempla la posibilidad de tener hijos, despejando dudas sobre su postura y dejando ver si ha cambiado de opinión frente a la maternidad.

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¿Nataly Umaña planea tener hijos en la actualidad?

Nataly Umaña, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió al referirse nuevamente al tema de la maternidad, luego de años de manifestar públicamente que no ha sentido el deseo de ser madre.

Nataly Umaña sobre tener hijos
Nataly Umaña sobre tener hijos. (Foto Canal RCN).

En esta ocasión, la actriz respondió a una pregunta sobre este tema durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde suma una gran cantidad de seguidores.

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Durante la interacción, un usuario le preguntó si tenía hijos, a lo que Umaña respondió que actualmente solo tiene mascotas y que no se proyecta como madre en el futuro.

"Hijos gatunos y perrunos; no tengo hijos humanos, ni creo que vaya a ser mamá, la verdad", confesó.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, las declaraciones de la actriz volvieron a generar conversación entre sus seguidores, especialmente por la firmeza con la que reafirma su postura frente a la maternidad y su decisión de no tener hijos.

¿Por qué Nataly Umaña no quiere ser madre?

En esta ocasión, Nataly Umaña explicó las razones detrás de su decisión, una postura que comparten muchas mujeres en la actualidad. Según comentó, uno de los factores está relacionado con la situación actual del mundo, lo que refuerza cada vez más su convicción.

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“Este mundo está muy loco, es un tema que he hablado en muchas entrevistas, pero creo que cada vez me siento mejor con la decisión que tomé".

Como era de esperarse, su declaración no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su decisión y destacaron su postura, mientras otros debatieron sus palabras y abrieron la conversación sobre la maternidad en la actualidad.

Nataly Umaña reveló si quiere ser madre en la actualidad
Nataly Umaña reveló si quiere ser madre en la actualidad. (Foto Canal RCN).
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