Natalia Segura conmueve con mensaje de cumpleaños a su abuela: así fueron sus palabras

La Segura comparte emotivo mensaje de cumpleaños a su abuela, en que dejó ver sus verdaderos sentimientos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El emotivo mensaje de La Segura para su abuela
Natalia Segura le celebra a su abuela con mensaje especial. (Foto: Canal RCN)

La influencer Natalia Segura, conocida en el mundo digital como La Segura, compartió un emotivo mensaje dedicado a su abuela con motivo de su cumpleaños.

La publicación se realizó a través de sus redes sociales, donde la influencer caleña quien mantiene contacto constante con sus seguidores y comparte momentos importantes de su vida personal y familiar.

El emotivo mensaje de La Segura para su abuela
Natalia Segura le celebra a su abuela con mensaje especial. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo La Segura sobre su abuela en redes sociales?

En el mensaje, Natalia Segura expresó su cariño y admiración por su abuela: “Feliz cumpleaños a la mejor abuela que Dios me pudo regalar. Eres como mi segunda madre sin duda alguna, te amo”, fueron algunas de sus palabras.

Asimismo, la creadora de contenido compartió la importancia que tiene su abuela en su vida: “Gracias por cuidar de mí siempre. Mi más grande deseo de cumpleaños es que Dios te regale muchísimos años más de mucha salud”.

Por supuesto que la palabras de La Segura generaron una ola de comentarios positivos elogiando el cariño que le tiene a su abuela, quien en varias ocasiones la influencer ha revelado lo importante que es para ella.

¿Por qué el hijo de La Segura se llevó la atención tras mensaje para su abuela?

La Segura mostró su emotivo mensaje acompañado de una fotografía en la que aparece su pequeño hijo en brazos de su abuela. La imagen, presuntamente, podría ser del Día de las Velitas.

Tal como lo compartió la caleña, pasó esta festividad rodeada de su familia en Cali, y publicó varias fotografías y videos donde reveló los momentos en los que estuvo muy contenta.

Asimismo, la influencer, quien suele compartir muchos comentarios y momentos con su pequeño hijo Lucca, generó una ola de reacciones entre sus seguidores. La publicación con su abuela provocó numerosos comentarios elogiando la belleza del bebé y su ternura.

No obstante, La Segura recientemente recibió varios comentarios sobre el uso de los porta velas en la celebración del Día de las Velitas, ya que muchos internautas le señalaron que estaban al revés.

Lo cierto es que La Segura continúa celebrando un año más de vida de su abuela, quien es una parte muy importante de su familia.

El emotivo mensaje de La Segura para su abuela
Natalia Segura le celebra a su abuela con mensaje especial. (Foto: Canal RCN)
