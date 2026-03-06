Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Natalia Durán generó preocupación tras sufrir grave accidente en un ojo: ¿qué le pasó?

La actriz Natalia Durán contó en redes sociales que sufrió graves accidente y mostró su ojo tras el incidente.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Natalia Durán en Rojo Carmesí.
Natalia Durán sufrió accidente en su ojo. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, la actriz Natalia Durán generó preocupación en redes sociales tras aparecer con uno de sus ojos vendados, situación que rápidamente la llevó a revelar el motivo por el que se mostró así por medio de sus historias.

¿Qué le pasó a la actriz Natalia Durán y por qué causó preocupación en redes sociales?

La reconocida actriz, recordada por su destacada participación en importantes producciones del Canal RCN, capturó la atención al compartir un video en su cuenta de Instagram, que no pasó desapercibido entre los internautas.

"Buenos días mi gente, yo estoy un poco chistosa, soy un pirata, bueno les explico rápido, nada tuve un accidente pendejo en la córnea", señaló la mujer.

Y aunque el video generó alerta entre los usuarios de la red social, la misma actriz se encargó de dar un parte de tranquilidad, pues durante sus declaraciones manifestó sentirse bien, descartando así cualquier posibilidad de que el incidente que sufrió no fue nada grave.

¿Cuál fue el accidente que Natalia Durán sufrió en uno de sus ojos?

En el comentado video, se puede apreciar a Durán recostada desde la cama mientras hace un anuncio importante y su ojo derecho se ve completamente vendado. Luego de explicar rápidamente que fue un accidente un poco tonto, procede a hacerles una invitación muy especial a sus seguidores.

Natalia Durán en Rojo Carmesí.
Esto dijo Natalia Durán sobre el accidente que sufrió en su ojo. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, hasta el momento se desconoce por completo las razones que la llevaron a cubrir por completo su ojo, por lo que muchos esperan que en las próximas horas se pronuncie para contar qué fue lo que sucedió.

Natalia Durán es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, recordada por su participación en producciones como 'A Corazón Abierto' y recientemente en 'Rojo Carmesí', además de compartir con sus seguidores diferentes momentos de su vida personal y su proceso de salud a través de redes sociales.

Natalia Durán en Rojo Carmesí.
Así quedó Natalia Durán tras accidente en su ojo. Foto | Canal RCN.

Por ahora, Natalia continúa recuperándose en casa y guardando reposo mientras su ojo vuelve a la normalidad y recupera por completo su visibilidad y retoma en general las actividades de su vida cotidiana.

