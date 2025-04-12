Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nanis Ochoa revive los angustiantes días tras el nacimiento de su hija: “Después de 4 días en UCI”

Nanis Ochoa recordó en video los días difíciles tras el nacimiento de su hija, luego de cuatro días en UCI.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Nanis Ochoa revive el momento más duro tras el nacimiento de su hija
Nanis Ochoa recordó el delicado estado de salud de su hija al nacer (Foto: Canal RCN y Freepik)

La actriz, presentadora y empresaria colombiana, Nanis Ochoa celebró los cinco años de Francesca, recordando los angustiantes momentos que vivió durante el parto de su pequeña hija.

¿Qué le pasó a Nanis Ochoa cuando nació su hija Francesca?

A través de un video compartido en su cuenta de Tiktok, la presentadora reveló a sus millones de seguidores una imágenes inéditas de lo que vivió en el hospital cuando nació su hija luego de haber estado cuatro días en UCI.

A través de un video, la actriz rememoró los momentos que vivió mientras se recuperaba del parto, en tanto su bebé seguía en un delicado estado de salud.

En el video se ve a Nanis en una silla de ruedas confesando que estaba nerviosa luego de varios días separada de su recién nacida. Sin duda, el momento más esperado y conmovedor fue cuando por fin pudo verla en la incubadora, conectada a los equipos.

Nanis Ochoa recordó el delicado estado de salud de su hija al nacer (Foto: Canal RCN)

En otra escena, se observa cuando la presentadora le habla y la bebé abre los ojos mientras la acaricia dentro de la incubadora.

La presentadora revivió este instante con un emotivo video que conmovió a muchos y lo acompañó con un sentido mensaje:

“Quería compartirles este momento que marcó nuestras vidas, hoy cumple 5 años mi hija Francesca y siempre le agradecemos a Dios a todas las personas que nos ayudaron y a su espíritu por decidir quedarse con nosotros para llenarnos de Amor y felicidad”.

¿Cómo reaccionaron las redes tras el emotivo video de Nanis Ochoa?

Los internautas no tardaron en reaccionar y expresar su solidaridad con mensajes cargados de empatía y emoción. “Las que pasamos por eso entendemos todo, lloré”, escribió una usuaria, mientras otra compartió su propia experiencia: “Te entiendo tanto, ya van tres meses con mi bebé y superamos todo este miedo”.

Otras madres también manifestaron el dolor que implica atravesar un momento así. “Solo las mamitas entenderemos”, señaló una seguidora, mientras que otra fue contundente al expresar: “Tener un hijo en UCI es de las cosas más dolorosas que hay”.

Nanis Ochoa revive el momento más duro tras el nacimiento de su hija
Nanis Ochoa recordó el delicado estado de salud de su hija al nacer (Foto: Canal RCN)

Estos fueron algunos de los mensajes que recibió la presentadora Nanis Ochoa tras compartir este episodio, que hoy es solo un recuerdo mientras celebra un año más de vida de su hija.

 

