Murió Verónica Echegui a los 42 años, reconocida actriz del cine español

El cine español está de luto por la muerte de Verónica Echegui, una de las intérpretes más destacadas de las dos últimas décadas.

La noticia tomó por sorpresa al público y a la industria, pues su trayectoria la consolidó como un talento versátil, capaz de transitar entre el drama más profundo y la comedia más ligera.

Su partida generó una fuerte conmoción entre colegas, amigos y fanáticos que siguieron de cerca su carrera.

¿Cuál fue la causa de muerte de Verónica Echegui?

Verónica Echegui falleció este domingo 24 de agosto en Madrid a los 42 años, víctima de un cáncer que atravesó en silencio y con gran discreción.

Pocos conocían de su enfermedad, que en los últimos días la mantuvo hospitalizada. Su entorno más cercano acompañó el proceso de manera reservada, lo que hizo que la noticia impactara aún más.

El tanatorio de La Paz recibió a familiares, amigos y compañeros de profesión que se acercaron para despedirla.

Entre los presentes estuvieron Vicky Luengo, Susana Abaitua, Silvia Alonso, Sara Sálamo y Paco León, quienes lamentaron la partida de la actriz.

Muere Verónica Echegui a los 42 años, reconocida actriz del cine español. (Foto FreePik)

¿Quién era Verónica Echegui?

Nacida en Madrid en 1983, su nombre completo era Verónica Fernández de Echegaray, aunque profesionalmente se dio a conocer como Verónica Echegui.

Desde niña soñó con ser actriz y, tras aprobar la selectividad, ingresó a la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

Su salto a la fama llegó con Yo soy la Juani (2006), dirigida por Bigas Luna, que la catapultó como una nueva promesa de la interpretación y le valió su primera nominación al Goya.

Desde entonces, se convirtió en un rostro habitual del cine español, reconocida por la intensidad de su actuación y por su capacidad de arriesgar en cada papel.

Además de su trabajo como actriz, en 2022 fue reconocida con el Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem loba, donde se desempeñó como directora, guionista y coproductora, confirmando su talento también detrás de cámaras.

¿En qué producciones trabajó Verónica Echegui?

La filmografía de Verónica Echegui es extensa y diversa. Entre sus papeles más recordados están El patio de mi cárcel (2008), Katmandú, un espejo en el cielo (2011), Seis puntos sobre Emma (2011), La gran familia española (2013), Kamikaze (2014), Explota explota (2020), Orígenes secretos (2020) y Yo no soy esa (2024).

Su versatilidad le permitió trabajar también en producciones internacionales como The Cold Light of Day (2012), junto a Henry Cavill, Sigourney Weaver y Bruce Willis, además de títulos europeos como &Me (2013) y Mi vida (2019).

En televisión, participó en series como Días de Navidad (2020), Intimidad (2022), Los pacientes del doctor García (2023), A muerte (2025) y Ciudad de sombras, aún pendiente de estreno.

Con su talento y compromiso, Verónica Echegui se consolidó como una de las actrices más influyentes de su generación, dejando un legado artístico que trasciende su inesperada partida.