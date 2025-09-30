Murió reconocida influencer venezolana a los 30 años

La creadora de contenido Paola Caldera, de origen venezolano, falleció el pasado 22 de septiembre a los 30 años, según confirmó su familia a través de un emotivo mensaje en su cuenta de TikTok.

La influencer, radicada en Estados Unidos y madre de dos niños, había sido diagnosticada en 2024 con leucemia linfoide, enfermedad que compartió públicamente en sus redes mientras afrontaba el proceso médico.

¿Cuál fue la causa de muerte de Paola Caldera, influencer venezolana?

A finales de 2024, Paola fue diagnosticada con leucemia linfoide tras presentar fuertes dolores de cabeza.

Ella misma relató el proceso en un video en el que confesó lo duro que fue recibir la noticia y cómo su vida cambió repentinamente.

Paola Caldera sufría de leucemia. (Foto FreePik)

Desde entonces, compartió en redes tanto sus tratamientos como momentos familiares, mostrando siempre una actitud optimista

La noticia fue confirmada por su familia a través de la cuenta oficial de TikTok de Paola Caldera, donde publicaron una serie de videos en su memoria. El primero estuvo acompañado de un emotivo mensaje en el que destacaron su fortaleza y alegría incluso en los momentos más difíciles:

“Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Nos queda su ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, Paola caldera tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros.” ✨ te amamos Reyna”, decía el mensaje.

El segundo homenaje lo realizó su madre, quien dedicó un conmovedor mensaje resaltando la alegría y fortaleza de Paola:

“Hija de mi vida te recordaré con la mejor sonrisa y sobretodo las ganas de vivir por tus hijos no es un adiós si no un hasta luego ❤️🕊️ TE AMO MI REYNA”, expresó junto a un video en su memoria.

¿Quién era Paola Caldera?

Nacida en Maracaibo en 1995, se formó como odontóloga antes de migrar a Estados Unidos con su esposo y sus dos hijos pequeños, a quienes llamaba cariñosamente “bebeshos”.

En California trabajó como limpiadora en un hotel, pero encontró en TikTok un espacio donde su historia conectó con miles de personas. Su contenido, centrado en mostrar la vida cotidiana de una madre migrante, la convirtió en una de las voces más queridas de su generación.

La familia de Paola informó que el 2 y 3 de octubre realizarán transmisiones en vivo desde su cuenta de TikTok para que seguidores y allegados puedan acompañar virtualmente la ceremonia de despedida.

La partida de Paola Caldera deja un vacío en el mundo digital, pero también el recuerdo de una mujer que enfrentó con valentía una enfermedad letal y que nunca dejó de sonreír ni de inspirar a quienes la seguían.