Murió icónico baterista y productor jamaiquino, referente del reggae

La música reggae y el dancehall están de luto tras la muerte de una de las figuras que ayudó a definir su sonido a nivel mundial.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

Un influyente baterista y productor jamaiquino falleció a los 73 años, luego de atravesar una enfermedad prolongada, dejando un legado que marcó varias generaciones y cruzó fronteras musicales.

Su trabajo no solo fue clave dentro del reggae, sino que también impactó a artistas y bandas de talla internacional en otros géneros.

¿Quién fue el productor y baterista jamaiquino que falleció?

El músico fallecido fue Sly Dunbar, nacido como Lowell Fillmore Dunbar en Kingston, Jamaica. Desde muy joven mostró interés por la percusión y dio sus primeros pasos tocando instrumentos improvisados, inspirado por músicos que veía en televisión. Con el tiempo, su talento lo llevó a convertirse en uno de los bateristas más respetados de la música jamaiquina.

En su adolescencia conoció al bajista Robbie Shakespeare, con quien formó una de las duplas más influyentes del reggae: Sly & Robbie. Juntos integraron la base rítmica de The Revolutionaries. Desde allí, ayudaron a construir un sonido más robusto, con mayor énfasis en el ritmo y una energía distinta a la del reggae tradicional.

Sly Dunbar participó en grabaciones históricas del género y colaboró con prácticamente todos los grandes nombres del reggae. Además, su carrera trascendió este estilo musical, trabajando con artistas internacionales como Bob Dylan, The Rolling Stones, Madonna, Grace Jones, Sinéad O’Connor, Ian Dury y Fugees, entre muchos otros.

El músico fallecido fue Sly Dunbar, un reconocido productor que trabajó con Bob Dylan, The Rolling Stones, Madonna, entre otros. (Foto FreePik)

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿Cuál fue la causa de muerte de Sly Dunbar?

La muerte de Sly Dunbar fue confirmada inicialmente por su esposa, quien lo encontró sin respuesta en su residencia durante la mañana del lunes 26 de enero.

Posteriormente, la noticia fue ratificada por su agente y su publicista. Aunque no se reveló una causa médica específica, se informó que el músico atravesaba problemas de salud desde hacía algún tiempo.

Según relató su esposa a medios locales, Dunbar había tenido un buen día previo a su fallecimiento, compartiendo con amigos y mostrando mejor ánimo. Sin embargo, su estado de salud era delicado y su condición se agravó de forma silenciosa.

La causa de muerte de Sly Dunbar no se ha revelado. (Foto FreePik)

Artículos relacionados Talento nacional Actriz de Chepe Fortuna revela avances en su recuperación tras sufrir una caída

Más allá de su talento como baterista, Sly Dunbar fue fundamental por su visión innovadora. Junto a Robbie Shakespeare, desarrolló ritmos no convencionales que incorporaban influencias del funk, soul y disco, dando origen a patrones como el “rockers”, que aportó mayor fuerza y sincronía al reggae.

Como productor, estuvo detrás de canciones y álbumes que marcaron época, trabajando con artistas como Peter Tosh, Black Uhuru y Grace Jones, además de figuras ajenas al reggae que encontraron en su sonido una identidad única. Su trabajo ayudó a internacionalizar la música jamaiquina y a consolidarla dentro del panorama global.

La partida de Sly Dunbar representa una pérdida irreparable para la música, pero su legado permanece vivo en cientos de grabaciones que siguen influyendo a nuevas generaciones de artistas alrededor del mundo.