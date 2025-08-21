Murió Frank Caprio, el juez más querido del mundo: revelan la causa de su muerte

El pasado miércoles 20 de agosto se confirmó el lamentable fallecimiento del juez estadounidense Frank Caprio, quien conquistó el corazón de millones en todo el mundo gracias a sus videos, donde mostraba el lado más humano de la justicia.

Artículos relacionados Epa Colombia Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor: así luce

¿Quién era Frank Caprio y por qué era considerado ‘el juez más amable del mundo’?

Nacido en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, Frank Caprio vivió sus últimos años sirviendo como juez principal del tribunal municipal de su ciudad. El hombre rápidamente ganó popularidad alrededor del mundo luego de que se viralizaran en redes sociales sus decisiones llenas de empatía.

Murió Frank Caprio, el juez que mostró el lado humano de la justicia. (Foto AFP: Rodin Eckenroth).

La forma en la que llevaba a cabo sus decisiones en el tribunal conmovía a las personas, pues Caprio siempre mostró compasión hacia aquellos que demostraban un arrepentimiento sincero ante sus infracciones.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: INPEC confirmó su destino

Uno de sus casos más reconocidos en redes sociales fue el de un hombre de 96 años que recibió una infracción por conducir a alta velocidad en una zona escolar mientras intentaba llevar a su hijo de 63, quien tenía una discapacidad, a un análisis de sangre para tratar un cáncer. Al conocer su historia, el juez Caprio decidió desestimar el caso.

¿Cuál fue la causa de muerte del juez Frank Caprio?

Según información revelada por su familia y difundida por medios de comunicación internacionales, Frank Caprio falleció el pasado miércoles 20 de agosto a sus 88 años tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas.

Falleció Frank Caprio, famoso juez de Providence reconocido mundialmente. (Foto AFP: Frazer Harrison).

“Amado por su compasión, humildad e inquebrantable fe en la bondad de las personas, el juez Caprio marcó la vida de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y fuera de ellos. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella indeleble en todos los que le conocieron”, se lee en parte del comunicado.

Las últimas publicaciones del juez Frank Caprio en redes sociales fueron realizadas desde la camilla de un hospital en donde pidió a sus seguidores incluirlo en sus oraciones.