Murió el actor Terence Stamp, el villano de Superman: esto se sabe

La familia del actor Terence Stamp confirmó la triste noticia a través de un emotivo comunicado.

Terence Stamp
Fallece Terence Stamp, villano de Superman/AFP: Valery HACHE

El mundo del entretenimiento está de luto luego de conocerse que el actor británico Terence Stamp, conocido por el uno de los grandes villanos de Superman, falleció.

¿Qué se sabe de la muerte de Terence Stamp?

Su familia emitió un comunicado, en el que confirmaron que el actor falleció este domingo 17 de agosto del 2025 a sus 87 años, señalando que agradecían que les dieran la mayor privacidad posible en este momento tan difícil para ellos.

Fallece Terence Stamp, de Superman

Sin embargo, no dieron a conocer la causa de la muerte, dejando en incertidumbre a sus fanáticos al respecto.

“El dejó una obra extraordinaria, tanto como actor y como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”, agregaron.

¿Quién era Terence Stamp y cómo le fue en Superman?

El actor nació en Londres en 1938, donde se enforzó por hacer importantes trabajos académicos y así ser becado en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas.

Una vez comenzó sus estudios, dio sus primeros pasos en escenarios teatrales de su país, dando a conocer su impecable talento para interpretar diferentes personajes.

Muere Terence Stamp a sus 87 años

Posteriormente, dio su salto al cine con la película ‘Billy Budd’ en 1962, por el que logró ser candidato a los Premios Óscar como 'Mejor actor secundario' y así ser reconocido a nivel internacionalmente.

A partir de allí, logró varios papeles en la industria audiovisual, pero para los 70's su carrera sufrió una leve caída, afirman los expertos en cine.

Pese al difícil momento que estaba pasando profesional, el actor volvió a surgir con su reconocido personaje del General Zod, el villano de la película Superman de 1978, cuya cinta estuvo bajo la dirección de Richard Donner y que protagonizó Christopher Reeve.

La película tuvo tan buena aceptación, que realizaron la secuela 'Superman II', donde él le siguió dando vida al antagonista de la historia.

En la primera parte no tuvo tanta aparición, pero en la segunda ya pudo mostrar los verdaderos poderes de Zod, donde el público destacó su frialdad, siendo hasta la actualidad una de las interpretaciones y adaptaciones de dicho villano de DC con mayor aceptación.

