Murió abuela de Maria Laura Quintero y la despidió con sentido homenaje

La actriz María Laura Quintero le hizo un sentido homenaje a su abuela tras haber fallecido.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
María Laura Quintero despide a su abuela
Falleció la abuela de María Laura Quintero/Canal RCN

La actriz Maria Laura Quintero conmovió a miles de sus fanáticos luego de compartir la lamentable noticia del fallecimiento de su abuela Elisa Castro de Dangond.

¿Cómo confirmó Maria Laura Quintero la partida de su abuela?

La actriz de 'Leandro Díaz' compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, un carrusel con varias fotografías de su abuela, con las que confirmó su muerte.

Murió abuela de Maria laura quintero

En las instantáneas mostró lo feliz que fue a su lado y el carisma que tenía la mujer, por lo que, decidió rendirle un amoroso homenaje de despedida.

¿Cómo despidió Maria Laura Quintero a su abuela?

La actriz confesó que su abuela fue también su segunda mamá, su refugio y su maestra.

"Gran parte de lo que soy nació de su ejemplo, de su manera de mirar la vida con fe, con entrega y con alegría. Dios no pudo darme un regalo más grande que crecer junto a ella, porque en sus manos aprendí entrega y ternura, en su risa aprendí del gozo y la esperanza, y en su corazón descubrí el verdadero significado de servir", escribió.

Detalló que su legado será eterno porque ella le enseñó que “una fe sin obra es una fe muerta” y “quien no vive para servir, no sirve para vivir.”

Fallece abuela de Maria Laura Quintero

Recordó su alegría, sus cuentos, su buen sentido del humor, su sonrisa y sus notas en el piano, que según ella seguirán habitando en su ser.

Agregó que, aunque la nostalgia la inunde por tener que despedirla, siempre guardará sus recuerdos en el corazón y le prometió vivir como ella siempre lo hizo, siempre desde la alegría.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la muerte de la abuela de Maria Laura Quintero?

Luego del sentido homenaje que le hizo la actriz a su abuela, varios seguidores reaccionaron llenándola de mensajes de condolencia, cariño y apoyo en este momento tan difícil para ella y destacando las amorosas palabras que le dedicó y el gran mensaje y reflexión que deja al respecto, por lo que muchos le agradecieron.

