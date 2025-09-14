Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Multa millonaria obligó a Yina Calderón a mantener el enfrentamiento con Andrea Valdiri

Revelan millonaria multa a Yina Calderón que la obligaría a continuar con su enfrentamiento contra Andrea Valdiri en Stream Fighters.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Por qué una multa millonaria obligó a Yina Calderón a seguir con Andrea Valdiri?
Multa millonaria: la razón por la que Yina Calderón no pudo evitar a Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de que se filtrara en redes sociales la supuesta multa que enfrentaría si llega a desistir de su enfrentamiento contra la barranquillera Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

¿De cuánto sería la multa para Yina Calderón si no se enfrenta a Andrea Valdiri?

Luego de que Yina Calderón informara públicamente que desistía de enfrentarse a Andrea Valdiri en el evento de boxeo de Westcol, Stream Fighters 4, se dio a conocer la supuesta millonaria multa que le habrían notificado a la polémica influenciadora por tomar esta decisión.

Yina Calderón, Andrea Valdiri
Yina Calderón boxeará contra Andrea Valdiri | Foto del Canal RCN.

Según información que circula en redes sociales, Yina Calderón tendría que pagar una suma de más de quinientos millones de pesos colombianos ($ 500.000.000), pues una vez aceptan participar en dicho evento, los participantes firmarían un contrato con varias clausulas que protegerían a ambas partes.

Aunque la suma de dinero no ha sido confirmada por Westcol o Yina Calderón, internautas creen que esto podría ser cierto, pues de un momento a otro la influenciadora anunció que continuaría con su preparación para finalmente enfrentarse a Andrea Valdiri el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

¿Por qué Yina Calderón intentó retirarse de Stream Fighters 4?

Vale la pena recordar que la razón por la que Yina Calderón decidió retirarse del Stream Fighters 4 se debió a que Westcol, el organizador y quien se contactó directamente con ella para lograr que participara, había hablado mal de ella en una transmisión en vivo que hizo junto a Karina García.

Yina Calderón se enfrentará a Andrea Valdiri
Yina Calderón habló sobre su enfrentamiento con Andrea Valdiri. (Fotos Canal RCN)

"¿Será que mejor por honor, no nos vamos por allá?... A una participante de su propio evento, a la pelea estelar de la noche, es que me duele. ¿Cómo WestCol me hace esto?, pero bueno", señaló en su momento Calderón antes de confirmar su retiro de la competencia.

Sin embargo, tras toda esta polémica, la empresaria de fajas finalmente se retractó al mostrarse entrenando fuertemente para el gran día que busca reunir a cientos de fanáticos en un mismo lugar para presenciar cómo sus ídolos se enfrentan en el ring de boxeo.

